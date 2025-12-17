ત્રણ દેશોના પ્રવાસના અંતિમ તબક્કામાં આજે PM મોદી ઓમાનની મુલાકાત

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સુલતાન હૈથમ બિન તારિકના આમંત્રણ પર બુધવારથી ઓમાનની મુલાકાત લેશે, જે તેમના ત્રણ દેશોના પ્રવાસનો અંતિમ તબક્કો છે. આ પહેલાં તેઓ જોર્ડન અને ઇથોપિયાની મુલાકાતે જઈ આવ્યા. પ્રધાનમંત્રી મોદીની ઓમાનની આ બીજી મુલાકાત હશે….
આ મુલાકાત ખાસ મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે તે ભારત અને ઓમાન વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોની સ્થાપનાની 70મી વર્ષગાંઠ સાથે સુસંગત છે. જે ડિસેમ્બર 2023માં સુલતાન હૈથમ બિન તારિકની ભારતની મુલાકાત બાદ પણ બંને દેશો વચ્ચે ઉચ્ચ સ્તરીય રાજકીય જોડાણને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
તેમના રોકાણ દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદી સુલતાન હૈથમ બિન તારિક સાથે વ્યાપક વાટાઘાટો કરવાના છે, જેમાં દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સંપૂર્ણ સ્પેક્ટ્રમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. ચર્ચાઓમાં વેપાર અને રોકાણ, ઉર્જા સહયોગ, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, ટેકનોલોજી, કૃષિ અને સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાન સહિતના મુખ્ય ક્ષેત્રોને આવરી લેવાની અપેક્ષા છે. બંને નેતાઓ પરસ્પર હિતના પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પણ વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરશે.
વિદેશ મંત્રાલયમાં સચિવ (કોન્સ્યુલર, પાસપોર્ટ અને વિઝા અને વિદેશી ભારતીય બાબતો) અરુણ કુમાર ચેટર્જીએ મુલાકાત પહેલા મીડિયાને માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે ફેબ્રુઆરી 2018માં તેમની અગાઉની યાત્રા પછી આ પ્રધાનમંત્રી મોદીની ઓમાનની બીજી મુલાકાત હશે. તેમણે ભારત-ઓમાન સંબંધોના સ્થાયી સ્વભાવ પર પ્રકાશ પાડ્યો, જે દરિયાઈ વેપાર અને લોકો-થી-લોકોના જોડાણો દ્વારા સદીઓ જૂના સંપર્કોમાં મૂળ ધરાવે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી મોદી વ્યાપારી અને રોકાણ ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવાના હેતુથી એક વ્યાપાર મંચ પર બંને દેશોના વ્યાપારી નેતાઓને સંબોધિત કરે તેવી પણ અપેક્ષા છે.
વધુમાં, પ્રધાનમંત્રી ઓમાનમાં ભારતીય સમુદાય સાથે વાતચીત કરશે, દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં અને ઓમાનના આર્થિક વિકાસમાં યોગદાન આપવામાં તેમની ભૂમિકાને સ્વીકારશે. ભારત અને ઓમાન હાલમાં એક વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી શેર કરે છે, જે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મજબૂત સહયોગ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. ઉર્જા સુરક્ષા, દરિયાઈ સહયોગ અને પ્રાદેશિક સ્થિરતામાં મજબૂત સહયોગ સાથે, ઓમાન ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં ભારત માટે એક મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીની મુલાકાત દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાની અને આગામી વર્ષોમાં ભારત-ઓમાન સહયોગને નવી ગતિ આપવાની અપેક્ષા છે.