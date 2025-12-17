ક્યા કારણે બિગ બીએ ‘KBC’નું શૂટિંગ અટકાવ્યું?

મુંબઈ: મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચને શેર કર્યું કે તેમને તેમના રિયાલિટી શો “કૌન બનેગા કરોડપતિ”નું શૂટિંગ અધવચ્ચે જ રોકવું પડ્યું કારણ કે એક સ્પર્ધકના પતિ, જે તેમની સાથે હતા તે અચાનક બીમાર પડી ગયા. આ કલાકારે તેમના બ્લોગ પર શેર કર્યું કે સ્પર્ધક હોટ સીટ પર પહોંચતાની સાથે જ એપિસોડ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે પરિસ્થિતિ તબીબી રીતે નિયંત્રણમાં હતી, ત્યારે સ્ટારે કહ્યું કે તેમને લાગ્યું કે રમત ચાલુ કરવી યોગ્ય રહેશે.

તેમણે તેમના બ્લોગ પર લખ્યું: “સ્પર્ધક હોટ સીટ પર આવતાની સાથે જ બંધ કરી દીધું, કારણ કે તેમના સાથી તરીકે પતિ બીમાર પડી ગયા હતા.. ઠીક હતું.. પરંતુ મને લાગ્યું કે જ્યારે તેમના પતિને સારું ન લાગે ત્યારે પત્ની સાથે રમત ચાલુ રાખવી નૈતિક રહેશે નહીં.. પતિના સ્વાસ્થ્ય અંગેના વિચારો તેમના મગજમાં ભમી રહ્યા હશે અને તે રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં..(sic).”

આ 80 વર્ષીય વ્યક્તિએ ઉમેર્યું કે તેમણે પ્રોડક્શન ટીમને પોતાનો નિર્ણય જણાવ્યો અને સ્પર્ધકના પતિને સ્વસ્થ થવા માટે સમય આપવા માટે શૂટિંગ ફરીથી શેડ્યૂલ કરવાનું સૂચન કર્યું. તેમણે આગળ જણાવ્યું કે પ્રસારણની મર્યાદાઓ હોવા છતાં, પીઢ અભિનેતા વધારાના કલાકો કામ કરવા અને સામાન્ય બેને બદલે ત્રણ દિવસમાં એપિસોડ શૂટ કરવા સંમત થયા.

“મેં પ્રોડક્શનને કહ્યું હતું કે હું બીજા દિવસે શૂટિંગ કરીશ, પતિને સ્વસ્થ થવા માટે સમય આપીશ, તેનો અર્થ એ પણ થાય છે કે પ્રસારણની મર્યાદાઓને કારણે – વધારાનું કામ કરીશ અને દરરોજ નિયમિત 2 (sic)ને બદલે 3 એપિસોડ શૂટ કરીશ,” તેમણે ઉમેર્યું.

