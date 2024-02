TMC એ રાજ્યસભામાં મોકલવા માટે ચાર નામોની જાહેરાત કરી

તૃણમૂલ કોંગ્રેસે આગામી રાજ્યસભામાં મોકલવા માટે ચાર નામોની જાહેરાત કરી છે. આમાં પત્રકાર સાગરિકા ઘોષનું નામ પણ સામેલ છે. ટીએમસીએ તેના સત્તાવાર X એકાઉન્ટ દ્વારા આ માહિતી શેર કરી છે. ચાર નામોમાં સાગરિકા ઉપરાંત સુષ્મિતા દેવ, મોહમ્મદ નદીમ ઉલ હક અને મમતા બાલા ઠાકુરનું નામ પણ સામેલ છે. TMC પર લખ્યું અમે તેમને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે તેઓ તૃણમૂલની અદમ્ય ભાવના અને દરેક ભારતીયના અધિકારો માટે કાયમી વારસો જાળવી રાખવા માટે કામ કરશે.

