ICC રેન્કિંગમાં મોટો ફેરફાર થયો

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલે બુધવારે પુરુષ ખેલાડીઓની નવીનતમ રેન્કિંગ જાહેર કરી, જેમાં મોટો ફેરફાર થયો. ભારતીય ODI ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્માને કંઈ કર્યા વિના ફાયદો મળ્યો છે. તે ODI બેટ્સમેનોની યાદીમાં એક સ્થાન ઉપર ચઢીને બીજા ક્રમે પહોંચી ગયો છે. હાલમાં તેના ખાતામાં 756 રેટિંગ પોઈન્ટ છે. ભારતે છેલ્લી ODI માર્ચ 2025 માં રમી હતી પરંતુ રોહિતને પાકિસ્તાનના બેટ્સમેન બાબર આઝમના નબળા પ્રદર્શનનો ફાયદો થયો છે. બાબર વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં નિષ્ફળ ગયો હતો. તેણે છેલ્લી બે મેચમાં શૂન્ય અને 9 રન બનાવ્યા હતા, ત્યારબાદ તેને નુકસાન થયું હતું. બાબર 751 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને સરકી ગયો છે.
ટોપ-10 માં ભારતના ચાર બેટ્સમેન છે. શુભમન ગિલ (784) નંબર-1 ODI બેટ્સમેન છે. સ્ટાર ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી (736) ચોથા સ્થાને અને શ્રેયસ ઐયર (704) આઠમા સ્થાને યથાવત છે. આ સાથે જ, ICC મેન્સ T20 પ્લેયર રેન્કિંગમાં પણ ઉથલપાથલ જોવા મળી છે. ભારતના યુવા બેટ્સમેન તિલક વર્મા એક સ્થાન ઉપર આવીને બીજા નંબરે પહોંચી ગયા છે. તેમના 804 પોઈન્ટ છે. તિલક ફેબ્રુઆરી 2025માં પોતાની છેલ્લી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન ટ્રેવિસ હેડના ફ્લોપ શોનો તેમને ફાયદો થયો છે. હેડ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ચાલી રહેલી T20 શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચમાં ફક્ત બે અને પાંચ રન બનાવી શક્યા હતા. તેઓ (782) બે સ્થાન નીચે આવીને ચોથા સ્થાને આવી ગયા છે. ફિલ સોલ્ટ (791) ત્રીજા સ્થાને આવી ગયા છે અને ભારતના અભિષેક શર્મા (829) પ્રથમ સ્થાને યથાવત છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાના ટિમ ડેવિડે છ સ્થાનનો કૂદકો માર્યો છે. તેઓ T20 બેટ્સમેનોની યાદીમાં 10મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. તેમના 680 રેટિંગ પોઈન્ટ છે. ડેવિડે પોતાની કારકિર્દીનું નવું સર્વોચ્ચ રેટિંગ હાંસલ કર્યું છે. તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા T20 શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડી છે. ડેવિડના સાથી ખેલાડી કેમેરોન ગ્રીન પણ છ સ્થાન ઉપર આવીને 17મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની બીજી T20માં તોફાની સદી ફટકારનાર ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ (અણનમ 125) 21મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. તે T20 બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોચના 100માંથી બહાર હતો. તેના દેશબંધુ ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ (12 સ્થાન ઉપર 27મા સ્થાને) એ પણ પોતાના રેન્કિંગમાં સુધારો કર્યો છે.
તાજેતરમાં જ ઝિમ્બાબ્વેને ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 2-0થી હરાવનાર ન્યૂઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર મેટ હેનરી (846) એ પોતાની કારકિર્દીનું નવું સર્વોચ્ચ રેટિંગ હાંસલ કર્યું છે. તે ટેસ્ટ બોલરોના રેન્કિંગમાં એક સ્થાન ઉપર આવીને ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. હેનરીએ શ્રેણીમાં 9.12 ની સરેરાશથી 16 વિકેટ લીધી હતી. તેને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન પેટ કમિન્સ (838) ચોથા સ્થાને છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના કાગીસો રબાડા (851) બીજા સ્થાને છે જ્યારે ભારતના સ્ટાર ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહ (889) ટોચ પર છે.