ટ્રમ્પ ટેરિફ વોર વચ્ચે જયશંકર રશિયાના પ્રવાસે જશે

રશિયન તેલ ખરીદવાને લઈને અમેરિકા સાથે ચાલી રહેલા વેપાર યુદ્ધ વચ્ચે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર રશિયા જશે. તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલે પણ રશિયાની મુલાકાત લીધી હતી અને રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને મળ્યા હતા.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર માહિતી આપતા, રશિયન વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, “21 ઓગસ્ટના રોજ, રશિયન વિદેશ મંત્રી સેરગેઈ લવરોવ મોસ્કોમાં વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર સાથે વાતચીત કરશે. બંને મંત્રીઓ અમારા દ્વિપક્ષીય કાર્યસૂચિના મુખ્ય મુદ્દાઓ તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય માળખામાં સહયોગના મુખ્ય પાસાઓ પર ચર્ચા કરશે.
અજિત ડોભાલ ગયા અઠવાડિયે બે દિવસની મુલાકાતે રશિયા ગયા હતા
NSA અજિત ડોભાલ પણ ગયા અઠવાડિયે બે દિવસની મુલાકાતે રશિયા ગયા હતા. આ દરમિયાન, તેઓ વ્લાદિમીર પુતિનને પણ મળ્યા હતા. આ ઉપરાંત, તેઓ રશિયન સુરક્ષા પરિષદના સચિવ સેરગેઈ શોઇગુને પણ મળ્યા હતા અને દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરી હતી. આ સંવાદ દરમિયાન ઊર્જા અને સંરક્ષણ સંબંધો પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, ડોભાલે એ પણ પુષ્ટિ આપી હતી કે વ્લાદિમીર પુતિન વર્ષના અંત સુધીમાં ભારતની મુલાકાત લેશે.