આગામી ઉપરાષ્ટ્રપતિ કોણ બનશે, રેસમાં એક અનુભવી નેતાનું નામ જોડાયું

ઈન્ડિયા ગઠબંધન દ્વારા ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે સંયુક્ત ઉમેદવારની જાહેરાત કરવાનો પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે ચૂંટણી રસપ્રદ બની છે. જોકે, NDA પાસે જીતવા માટે સંપૂર્ણ બહુમતી છે, પરંતુ તેમ છતાં વિપક્ષ તરફથી સંયુક્ત ઉમેદવાર ચૂંટણીને થોડી રસપ્રદ બનાવી શકે છે. બીજી તરફ, NDA એ ઉમેદવાર નક્કી કરવાની જવાબદારી પણ PM મોદી અને જેપી નડ્ડાને સોંપી છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી માટે મતદાન 9 સપ્ટેમ્બરે થશે, જ્યારે 21 ઓગસ્ટ સુધી નામાંકન દાખલ કરી શકાશે. એવું માનવામાં આવે છે કે NDA-ઈન્ડિયા ગઠબંધન દ્વારા ઉમેદવારોના નામ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવી શકે છે.

ગયા મહિને, ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ પરથી જગદીપ ધનખડના અચાનક રાજીનામાને કારણે ચૂંટણી કરાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. આ કારણે, આગામી ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે નામની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ યશવંત વર્મા સામેના મહાભિયોગ કેસમાં ધનખડને રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું. જોકે, તેમણે સત્તાવાર કારણ ખરાબ તબિયત હોવાનું જણાવ્યું હતું. હવે જ્યારે આગામી ઉપરાષ્ટ્રપતિના નામોની ચર્ચા તેજ થઈ ગઈ છે, ત્યારે NDA તરફથી આ યાદીમાં ઘણા નામો સામે આવ્યા છે. તાજેતરનું નામ કર્ણાટકના રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોતનું છે. સૂત્રોનું માનીએ તો, ભાજપ ગેહલોતના નામ પર પણ વિચાર કરી રહી છે. રાજ્યપાલ બનતા પહેલા તેમના અનુભવ, પાર્ટી પ્રત્યેના સમર્પણનો તેમને ફાયદો થઈ શકે છે.

ગેહલોત અનેક વખત સાંસદ રહ્યા છે

થાવરચંદ ગેહલોત ઘણી વખત સાંસદ અને કેન્દ્રીય મંત્રી રહી ચૂક્યા છે અને તેમની ગણતરી પીએમ મોદીના નજીકના નેતાઓમાં થાય છે અને તેમનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. ગેહલોત પહેલા 1980માં મધ્યપ્રદેશમાં ધારાસભ્ય બન્યા અને પછી રાજ્યમંત્રી બન્યા. આ પછી, તેઓ 1996માં લોકસભા ચૂંટણી જીત્યા અને 2004 સુધી સાંસદ રહ્યા. 2014માં મોદી સરકાર સત્તામાં આવી ત્યારે ગેહલોતને કેન્દ્રીય મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા. તે જ સમયે, 2021માં ગેહલોતને કર્ણાટકના રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

બીજા કયા નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે?

ભાજપ હંમેશા આશ્ચર્યજનક બાબતો માટે જાણીતું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે મીડિયામાં જે નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે તેમને ભાગ્યે જ મોટી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. આવી સ્થિતિમાં, ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે કોને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવશે તે કહેવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. બીજા ઘણા નામો પણ રેસમાં સામેલ છે. હરિવંશ નારાયણ સિંહ, ઓમ માથુર, દિલ્હીના ઉપરાજ્યપાલ વીકે સક્સેના, મનોજ સિંહા, ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત જેવા નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે.

