સુષ્મિતા સેને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે કામ કરવાનો અનુભવ શેર કર્યો

બોલિવૂડ અભિનેત્રી સુષ્મિતા સેન આ દિવસોમાં તેની આગામી વેબ સિરીઝ ‘આર્યા’ માટે સમાચારમાં છે. તેણીએ 1994 માં મિસ યુનિવર્સનો ખિતાબ જીત્યો હતો. તેણીએ તાજેતરમાં 2010 થી 2012 દરમિયાન મિસ ઈન્ડિયા યુનિવર્સ ફ્રેન્ચાઇઝીની દેખરેખ રાખવાનો ખુલાસો કર્યો હતો. આ તે સમય હતો જ્યારે મિસ યુનિવર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના માલિકીનું હતું.
સુષ્મિતા સેને ઈન્ડિયા ટુડેને જણાવ્યું, “મિસ યુનિવર્સ ઓર્ગેનાઈઝેશને મારો સંપર્ક કર્યો અને પૂછ્યું, ‘શું તમે આ ફ્રેન્ચાઈઝી લેવા માંગો છો?’ આ સાંભળીને મને આઘાત લાગ્યો, મેં કહ્યું, ‘ખરેખર? તે મને સ્વપ્ન જેવું લાગ્યું! મેં તે ફ્રેન્ચાઈઝી લેવા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. તે સમયે તે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની માલિકીની હતી. તે સમયે વસ્તુઓ ન તો સરળ હતી અને ન તો મનોરંજક.’
સુષ્મિતા સેને કહ્યું કે તે ટ્રમ્પની સીધી કર્મચારી નહોતી. તેણીએ આગળ કહ્યું, ‘સદનસીબે તે સમયે મેં ફક્ત પેરામાઉન્ટ કોમ્યુનિકેશન્સ અને મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનને જ રિપોર્ટ કર્યો હતો. મેં ત્યાં કામ કર્યું તે વર્ષ દરમિયાન તેઓ મિસ યુનિવર્સ પેજન્ટના માલિક હતા. હું ટ્રમ્પની સીધી કર્મચારી નહોતી, પરંતુ ફ્રેન્ચાઇઝી ધારક હતી.’ સુષ્મિતાએ જણાવ્યું કે આ સમય દરમિયાન તે ટ્રમ્પને મળી હતી પરંતુ તે તેના પર છાપ છોડી શક્યા નહીં. તેણીએ આ વિશે વધુ માહિતી આપી ન હતી.
સુષ્મિતા સેને 1994માં મિસ યુનિવર્સનો તાજ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ સિદ્ધિએ તેમને રાષ્ટ્રીય ગૌરવ અપાવ્યું અને મોડેલિંગ અને અભિનયમાં તેમની સફળ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી.અભિનયમાંથી વિરામ લીધા પછી, તેમણે વેબ સીરિઝ ‘આર્યા’ અને બાયોગ્રાફિકલ ડ્રામા ‘તાલી’માં કામ કર્યું. ‘તાલી’માં તેમણે ટ્રાન્સજેન્ડર કાર્યકર્તા શ્રીગૌરી સાવંતની ભૂમિકા ભજવી હતી.