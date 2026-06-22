૧૦૭ વર્ષ જૂની ‘ધ યોગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ’એ દેશભરમાં કરી યોગ દિવસની ઉજવણી

મુંબઈ: સાંતાક્રુઝ ખાતે વિશ્વનું સૌથી જૂનું સંગઠિત યોગ કેન્દ્ર ‘ધ યોગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ’ (TYI) આવેલું છે. જે છેલ્લા ૧૦૭ વર્ષથી પણ વધુ સમયથી સર્વાંગી આરોગ્ય શિક્ષણ ક્ષેત્રે અગ્રણી ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. આ સંસ્થા દ્વારા ૧૨મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની દેશભરમાં ખૂબ જ ઉત્સાહભેર અને ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષની વૈશ્વિક થીમ “યોગ ફોર હેલ્ધી એજિંગ” (સ્વસ્થ વયવૃદ્ધિ માટે યોગ)ને ધ્યાનમાં રાખીને સંસ્થાએ સરકારી વિભાગો, સંરક્ષણ દળો, કોર્પોરેટ ઓફિસો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને એરપોર્ટ્સ પર સેંકડો કાર્યક્રમો યોજીને લાખો લોકોને ડિજિટલ અને પ્રત્યક્ષ માધ્યમથી જોડ્યા હતા.મુંબઈ, ચેન્નઈ, જયપુર અને ભુવનેશ્વર જેવા દેશના પ્રમુખ શહેરોમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમોનો મુખ્ય હેતુ પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થકેર, મજબૂત મનોબળ અને જાગૃત જીવનશૈલીમાં યોગની ભૂમિકાને ઉજાગર કરવાનો હતો. આ અવસરે સંસ્થાના ડિરેક્ટર ડૉ. હંસાજી યોગેન્દ્રે જણાવ્યું હતું કે, “ઉંમર વધવી એ એક સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે, પરંતુ તેનાથી નબળા પડી જવું જરૂરી નથી. યોગની મદદથી આપણે શરીરને મજબૂત અને મનને શાંત રાખી શકીએ છીએ. સ્વસ્થતાનો અર્થ માત્ર લાંબુ જીવવું નથી, પરંતુ જીવનના દરેક વર્ષને વધુ સક્રિય અને અર્થપૂર્ણ બનાવવાનો છે.”
ઉજવણીના મુખ્ય આકર્ષણો
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૩-દિવસીય ઓનલાઈન યોગ મહોત્સવ: ૧૯થી ૨૧ જૂન દરમિયાન ચાલેલા આ મહોત્સવમાં દેશ-વિદેશના નિષ્ણાતો જેવા કે ઇસ્કોનના સંત ગૌરાંગ દાસજી, ન્યુટ્રિશનિસ્ટ રાયન ફર્નાન્ડો અને હેલ્થ એક્સપર્ટ મિકી મહેતાએ ધ્યાન, યોગ્ય આહાર અને સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ પર માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.
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બાંદ્રા રીક્લેમેશન મેગા સેશન: ડૉ. હંસા યોગેન્દ્રના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલા સામૂહિક સત્રમાં મહારાષ્ટ્રના કેબિનેટ મંત્રી આશિષ શેલાર અને સેલિબ્રિટી ટેરેન્સ લૂઇસ સહિત હજારો લોકો જોડાયા હતા.
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યોગ બાય ધ બે (મરીન ડ્રાઇવ): મરીન ડ્રાઇવ ખાતે સૂર્યોદય સમયે યોજાયેલા સત્રમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અનુપ્રિયા પટેલ, જિતિન પ્રસાદ અને જયંત ચૌધરી સહિત અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સરકારી, સંરક્ષણ અને કોર્પોરેટ ક્ષેત્ર સુધી વિસ્તરણ
ધ યોગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે સમાજના દરેક વર્ગ સુધી પહોંચવા માટે વિશેષ સત્રોનું આયોજન કર્યું હતું:
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જાહેર અને સંરક્ષણ ક્ષેત્ર: મહારાષ્ટ્ર મંત્રાલય, મુંબઈ એરપોર્ટ, સીઆઈએસએફ (CISF), ભારતીય સેના અને વાયુસેનાના જવાનો માટે માનસિક એકાગ્રતા વધારતા વિશેષ સત્રો યોજાયા હતા.
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શૈક્ષણિક અને કોર્પોરેટ સંસ્થાઓ: મીઠીબાઈ, NMIMS જેવી જાણીતી કોલેજો તેમજ ONGC, SBI, બેંક ઓફ બરોડા અને ટાટા કેર જેવી કોર્પોરેટ ઓફિસોમાં કર્મચારીઓની વેલનેસ માટે કાર્યક્રમો થયા હતા. આ ઉપરાંત, જનરલ પોસ્ટ ઓફિસ (GPO) અને વિવિધ પોસ્ટ ઓફિસોમાં પણ યોગ સત્રો યોજાયા હતા.ધ યોગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અત્યાર સુધીમાં ૧૦ કરોડથી વધુ લોકો સુધી પહોંચી ચૂક્યું છે અને ૧ લાખથી વધુ સર્ટિફાઇડ યોગ શિક્ષકો તૈયાર કર્યા છે. યોગ ક્ષેત્રે આ અસાધારણ યોગદાન બદલ સંસ્થાને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે પ્રતિષ્ઠિત ‘પ્રાઇમ મિનિસ્ટર્સ એવોર્ડ’ પણ એનાયત થયેલો છે.