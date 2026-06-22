9 વર્ષની ઉંમરે ફ્રેન્ડશીપ શિખર સર કરનાર જામનગરનો બાળ પર્વતારોહક

જામનગર: દૃઢ સંકલ્પ, સતત મહેનત અને બાળપણથી જ કેળવાયેલી શારીરિક ક્ષમતાના બળે જામનગરના 9 વર્ષીય વિહાન ચેતરીયાએ હિમાલયના અતિ પડકારજનક ફ્રેન્ડશીપ શિખરનું સફળતાપૂર્વક આરોહણ કરી એક અનોખી સિદ્ધિ પોતાના નામે નોંધાવી છે. માત્ર 9 વર્ષ અને 4 મહિનાની ઉંમરે આ શિખર સર કરીને વિહાને અગાઉનો 10 વર્ષ અને 2 મહિનાની ઉંમરે સ્થાપિત થયેલો રેકોર્ડ પાછળ છોડી દીધો છે.હિમાચલ પ્રદેશના કુલ્લુ-મનાલી વિસ્તારમાં આવેલું ફ્રેન્ડશીપ પીક (ઊંચાઈ આશરે 5,289 મીટર) હિમાલયના એવા શિખરોમાંનું એક છે જ્યાં માત્ર શારીરિક શક્તિ જ નહીં પરંતુ પર્વતારોહણની ટેકનિક, હિમપ્રદેશમાં ચાલવાની કુશળતા, માનસિક મજબૂતી અને કઠોર પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવાની ક્ષમતા પણ જરૂરી બને છે.ઊંચાઈના કારણે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટી જાય છે, હિમનદીઓ, બરફીલા ઢોળાવો અને બદલાતા હવામાન વચ્ચે શિખર સુધી પહોંચવું કોઈ સામાન્ય બાબત નથી. આવી કઠિન પરિસ્થિતિઓમાં માત્ર 9 વર્ષનો બાળક સફળતાપૂર્વક શિખર સુધી પહોંચે તે પોતે જ એક અસાધારણ ઘટના છે.પરંતુ આ સિદ્ધિ એક દિવસમાં પ્રાપ્ત થઈ નથી. તેની પાછળ વર્ષો સુધીની નિયમિત મહેનત, અનુશાસન અને સચોટ તૈયારી રહેલી છે. વિહાન માત્ર ચાર વર્ષની ઉંમરથી જ દરરોજ દોઢથી બે કલાક ફૂટબોલની નિયમિત તાલીમ મેળવી રહ્યો છે. બાળપણથી જ રમતગમત સાથે જોડાયેલા રહેવાને કારણે તેની સ્ટેમિના, ફેફસાંની કાર્યક્ષમતા, સહનશક્તિ અને શારીરિક તાકાતમાં સતત વધારો થયો. ફૂટબોલ જેવી રમત સતત દોડવાની અને ટીમ સાથે સંકલન રાખવાની માંગ કરે છે, જેના કારણે વિહાનનું શરીર અને મન બંને પડકારોનો સામનો કરવા માટે મજબૂત બન્યા.ફૂટબોલની સાથે જ વિહાને નાની ઉંમરમાં જ પ્રકૃતિ અને પર્વતો પ્રત્યેનો લગાવ વિકસાવ્યો. ટ્રેનિંગના ભાગરૂપે તેણે માત્ર છ વર્ષની ઉંમરે ગુજરાતના ગિરનાર અને બરડા ડુંગરોમાં ટ્રેકિંગ શરૂ કર્યું. આ ટ્રેકિંગ અભિયાનો દ્વારા તેણે ચઢાણ, ઉતરાણ, લાંબા અંતર સુધી ચાલવાની ક્ષમતા અને કુદરતી પરિસ્થિતિઓમાં સ્વયંને અનુકૂળ બનાવવાની કળા શીખી.વિહાનની હિમાલયીય સફરની શરૂઆત આઠ વર્ષની ઉંમરે Hampta Pass ટ્રેક સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરીને થઈ. ત્યારબાદ તેણે નવ વર્ષની ઉંમરે Sar Pass ટ્રેક પણ સફળતાપૂર્વક સર કર્યો. દરેક ટ્રેક સાથે તેનો અનુભવ વધતો ગયો, આત્મવિશ્વાસ મજબૂત બનતો ગયો અને વધુ ઊંચા પડકારો માટે તે તૈયાર થતો ગયો. આ તમામ અભિયાનો તેની ફ્રેન્ડશીપ પીક સર કરવાની યાત્રાના મહત્વપૂર્ણ સોપાનો સાબિત થયા.ફ્રેન્ડશીપ પીક અભિયાન દરમિયાન વિહાનની સૌથી વિશેષ બાબત તેની અદમ્ય માનસિક શક્તિ રહી. સામાન્ય રીતે નાના બાળકો ઊંચાઈ, ઠંડી, થાક અને લાંબા સમય સુધી ચાલવાના કારણે નિરાશ થઈ શકે છે, પરંતુ વિહાને સમગ્ર અભિયાન દરમિયાન અસાધારણ ધીરજ અને સંકલ્પ દર્શાવ્યો. તેણે અનુભવી પર્વતારોહકોની સાથે સમાન ગતિએ ચાલીને પોતાની ક્ષમતાનો પરિચય આપ્યો. શિખર સુધી પહોંચવાના કઠિન તબક્કાઓમાં પણ તેણે પાછું વળવાનું પસંદ કર્યું નહીં અને અંત સુધી પોતાના લક્ષ્ય પર કેન્દ્રિત રહી સફળતા મેળવી.વિહાનના પર્વતારોહણ પ્રત્યેના રસ પાછળ તેના પરિવારનો પણ મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે. તેના માતા-પિતા પોતે પણ હિમાલયના અનેક ટ્રેક પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે. તેમના સાહસિક સ્વભાવ અને પર્વતો પ્રત્યેના પ્રેમની અસર વિહાન પર બાળપણથી જ પડી. કુદરત, પર્વતો અને સાહસ પ્રત્યેનો આ લગાવ પરિવાર તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ સમાન છે.
વિહાને બાળપણથી જ તેમની સિદ્ધિઓ વિશે સાંભળ્યું અને તેનાથી પ્રેરાઈ પોતાનો માર્ગ બનાવવાનું શરૂ કર્યું.પર્વતારોહણ ઉપરાંત વિહાન એક પ્રતિભાશાળી ફૂટબોલર પણ છે. વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં તેણે પોતાની રમત દ્વારા અનેક મેડલ અને સન્માનો પ્રાપ્ત કર્યા છે. રમતગમત અને પર્વતારોહણ વચ્ચેનો સમન્વય તેની સફળતાનું મહત્વપૂર્ણ કારણ છે. ફૂટબોલે તેને શારીરિક ક્ષમતા આપી છે તો પર્વતારોહણે તેને ધીરજ, આત્મવિશ્વાસ અને સંકલ્પ શીખવ્યો છે.આજના ડિજિટલ યુગમાં જ્યારે મોટાભાગના બાળકોનો સમય મોબાઇલ અને સ્ક્રીન સામે પસાર થાય છે, ત્યારે વિહાન ચેતરીયાની સફર દેશભરના બાળકો માટે એક પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ બની છે.તેની સફળતા દર્શાવે છે કે યોગ્ય માર્ગદર્શન, સતત મહેનત, રમતગમત પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા અને પરિવારના સહકારથી નાની ઉંમરમાં પણ અસાધારણ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.
જામનગરના આ બાળ પર્વતારોહકે માત્ર એક શિખર સર કર્યું નથી, પરંતુ ગુજરાત અને સમગ્ર ભારતના યુવાનો માટે એક સંદેશ આપ્યો છે કે ઉંમર ક્યારેય સફળતાની મર્યાદા નથી બનતી; સપનાઓ મોટા હોય અને મહેનત સતત હોય તો કોઈપણ શિખર અશક્ય નથી.વિહાન ચેતરીયાની આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ જામનગર, ગુજરાત અને સમગ્ર દેશ માટે ગૌરવની વાત છે, અને ભવિષ્યમાં તે પર્વતારોહણ ક્ષેત્રે હજુ અનેક નવી ઊંચાઈઓ સર કરશે તેવી આશા સૌને છે.
(પાર્થ સુખપરિયા – જામનગર)