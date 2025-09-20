ભારતીય ટીમે “ગુલાબી જર્સી” પહેરીને લોકોના દિલ જીતી લીધા

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે શનિવારે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી અને અંતિમ વનડેમાં ગુલાબી જર્સી પહેરીને સ્તન કેન્સર વિશે જાગૃતિ લાવવાની પહેલ શરૂ કરી. BCCI એ તેના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક વીડિયો શેર કર્યો, જેમાં ભારતીય ખેલાડીઓ ગુલાબી જર્સી પહેરેલી દેખાય છે જેના પર “થેંક્સ અ ડોટ” લખેલું છે. બોર્ડે આ પહેલનું મહત્વ સમજાવ્યું.
BCCI એ વીડિયો શેર કર્યો અને લખ્યું, “આભાર. ભારતીય ટીમે સ્તન કેન્સર વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે ત્રીજી વનડેમાં ખાસ ગુલાબી જર્સી પહેરી હતી.” પ્રતિકા રાવલ, સ્નેહ રાણા અને કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર વીડિયોમાં દેખાયા.
𝙏𝙝𝙖𝙣𝙠𝙨 𝙖 𝘿𝙤𝙩! #TeamIndia will be wearing special pink-coloured jerseys in the Third ODI today to promote Breast Cancer Awareness, in partnership with @SBILife 👏👏#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/qnJukLLxoh
— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2025
પ્રતિકા રાવલે કહ્યું, “ગુલાબી જર્સી લાંબી લડાઈ અને વહેલા નિદાન દ્વારા સ્તન કેન્સર સામે લડવાની શક્તિની યાદ અપાવે છે.” સ્નેહ રાણાએ ઉમેર્યું, “આ ગુલાબી જર્સી એક પ્રતીક કરતાં ઘણી વધારે છે.” આ જીવન સલામતીની ટેવો બનાવવા માટેનું આહ્વાન છે.
ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે કહ્યું, “દરરોજ આપણે અનિશ્ચિતતા માટે તાલીમ લઈએ છીએ, અને આ ગુલાબી જર્સી તમારી તૈયારીની યાદ અપાવે છે. ચાલો સ્તન સ્વ-પરીક્ષણને માસિક નિયમિત બનાવીએ.” અંતે, ત્રણેયે કહ્યું, “ચાલો જીવનમાં ડૂબકી લગાવીને, જીવન બચાવનાર કૌશલ્યોનો અભ્યાસ કરીને અને સ્તન કેન્સર સામે અવાજ ઉઠાવીને સાથે મળીને સ્તન કેન્સર સામે લડીએ.”
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રીજી અને અંતિમ વનડે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલી વનડે જીતી હતી, જ્યારે ભારતે બીજી વનડે 102 રનના રેકોર્ડ માર્જિનથી જીતીને જોરદાર વાપસી કરી હતી. ભારતીય ટીમ રનની દ્રષ્ટિએ ઓસ્ટ્રેલિયાને વનડેમાં સૌથી મોટી હાર આપનારી ટીમ બની. હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ મજબૂત પ્રદર્શન કરીને શ્રેણી 2-1થી જીતવા માંગશે. તે જ સમયે, કાંગારૂ ટીમ પણ શ્રેણી જીતવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરતી જોવા મળશે.