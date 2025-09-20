‘આ ફિલ્મ નથી… એક યજ્ઞ છે’, આમિર ખાન મહાભારતની તૈયારીમાં લાગ્યા

આમિર ખાને પોતાના નવા પ્રોજેક્ટ મહાભારત વિશે એક મોટી અપડેટ આપી છે. આ પ્રોજેક્ટ પર કામ ક્યારે શરૂ થશે તે અંગે તેમણે ખુલાસો કર્યો છે.
બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાને તેમના ચાહકોને તેમના સૌથી મોટા પ્રોજેક્ટ “મહાભારત” વિશે એક મોટી અપડેટ આપી છે. ખાને ખુલાસો કર્યો કે તેઓ દાયકાઓથી આ મહાકાવ્ય પર કામ કરી રહ્યા છે. તેમના માટે, આ ફક્ત એક ફિલ્મ નથી, તે એક આધ્યાત્મિક અને સર્જનાત્મક પ્રયાસ છે. તેના પર કામ આ વર્ષે શરૂ થઈ શકે છે.
બે મહિનામાં સ્ક્રિપ્ટિંગ શરૂ થશે
તાજેતરમાં કોમલ નાહતા સાથે તેમના પોડકાસ્ટ ગેમ ચેન્જર્સ પર વાત કરતા આમિર ખાને ખુલાસો કર્યો કે આ પ્રોજેક્ટ તેમના મગજમાં 25-30 વર્ષથી હતો. આ પ્રોજેક્ટની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. આગામી બે મહિનામાં સ્ક્રિપ્ટિંગ શરૂ થવાની ધારણા છે. વાતચીત દરમિયાન આમિર ખાને કહ્યું, “મારું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. મહાભારત ફક્ત એક ફિલ્મ નથી. તે એક યજ્ઞ છે. જો બધું બરાબર રહ્યું, તો આશા છે કે આ વર્ષે ફિલ્મ પર કામ શરૂ થશે.”
આ ફિલ્મ અનેક ભાગોમાં બનાવવામાં આવશે
અગાઉ, ધ હોલીવુડ રિપોર્ટર સાથેની એક મુલાકાતમાં આમિર ખાને ખુલાસો કર્યો હતો કે તે મહાભારતનું નિર્માણ કરશે. તેમણે આ ફિલ્મને તેમના સૌથી મોટા સપનાઓમાંની એક ગણાવી હતી. આમિરે કહ્યું, “મને આશા છે કે આ વર્ષે તેના પર કામ શરૂ થશે. મહાભારત પણ અનેક ભાગોમાં બનાવવામાં આવશે, જેમ કે લોર્ડ ઓફ ધ રિંગ્સ ફિલ્મો.”
બહુવિધ દિગ્દર્શકોની જરૂર પડશે
આમિર ખાને કહ્યું, “મને ખબર નથી કે હું મહાભારતમાં અભિનય કરીશ કે નહીં. ટીમ દરેક ભૂમિકા માટે યોગ્ય અભિનેતાની પસંદગી કરશે. હું ફિલ્મનું દિગ્દર્શન કરી શકતો નથી કારણ કે તે એક મોટો પ્રોજેક્ટ છે. તેને દિગ્દર્શન કરવા માટે આપણને બહુવિધ દિગ્દર્શકોની જરૂર પડી શકે છે.”
આમિરનું કાર્ય
આમિર ખાનના કાર્ય વિશે વાત કરીએ તો, તે છેલ્લે “સિતાર જમીન પર” ફિલ્મમાં જોવા મળ્યા હતા, જેમાં તેણે બાસ્કેટબોલ કોચની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ ફિલ્મ 2007 ની ફિલ્મ “તારે જમીન પર” ની સિક્વલ હતી.
