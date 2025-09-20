50 લાખ કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરોને મળશે મોટી રાહત

કેન્દ્ર સરકારે દિવાળી પહેલા પોતાના કર્મચારીઓને મોટી ભેટ આપવા માટે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરી છે. સરકાર જુલાઈ 2025 માટે દિવાળી પહેલા મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, આ કર્મચારીઓને હાલમાં 55 % મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે. જો વધારો જાહેર કરવામાં આવે તો તે 3% વધીને 58% થશે.
50 લાખ કર્મચારીઓને ફાયદો થશે
આ નિર્ણય લાગુ થયા પછી 50 લાખથી વધુ સરકારી કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરોને ફાયદો થશે. સરકાર દર વર્ષે બે વાર ડીએમાં વધારો કરે છે. પહેલો વધારો જાન્યુઆરીમાં અને બીજો જુલાઈમાં અમલમાં આવે છે. આ વર્ષે પહેલો વધારો પહેલાથી જ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, અને જુલાઈમાં હજુ સુધી વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. તેથી, અટકળો પ્રવર્તી રહી છે કે વધારો દિવાળીની આસપાસ થઈ શકે છે.
ડીએમાં 3 %નો વધારો થશે
પ્રશ્ન એ છે કે મોંઘવારી ભથ્થામાં ૩%નો વધારો કેમ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સરકાર ટૂંક સમયમાં 8મા પગારપંચનો અમલ કરી રહી છે. આ પહેલા, આ વર્ષે ફુગાવામાં ઘટાડો થયો છે. તેથી, એવો અંદાજ છે કે વધારો 3% સુધી હોઈ શકે છે.
DA ગણતરીની પદ્ધતિ શું છે?
આ કરવા માટે સરકાર દર મહિને CPI-IW ના આધારે ફુગાવાનો દર નક્કી કરે છે. જેમ જેમ ફુગાવો વધે છે, તેમ તેમ DA વધારો ગુણોત્તર પણ તે મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો CPI-IW અનુસાર છેલ્લા છ મહિનામાં ફુગાવામાં 5 % નો વધારો થયો હોય, તો સરકાર DA માં 5 % નો વધારો કરશે.
કોના પગારમાં કેટલો વધારો થશે?
જો મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 % નો વધારો કરવામાં આવે છે, તો એન્ટ્રી-લેવલ કર્મચારીને તેમના મૂળ પગાર ઉપરાંત દર વર્ષે વધારાના ₹6,480 મળશે. જો કોઈનો પગાર 18,000 રૂપિયા છે, તો પહેલા તેને 9,900 રૂપિયાનો વધારાનો મોંઘવારી ભથ્થો મળતો હતો, જે હવે વધીને 10,440 રૂપિયા થશે.