હિટ એન્ડ રનનો કાયદો હાલ અમલમાં નહીં આવે : સરકાર

નવા અમલી ભારતીય ન્યાય સંહિતા હેઠળ અકસ્માત હિટ-એન્ડ-રન કેસોમાં સખત સજા સામે ડ્રાઇવરોના દેશવ્યાપી વિરોધ વચ્ચે, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે મંગળવારે વિરોધ કરી રહેલા ટ્રક ડ્રાઇવરો સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી. કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ અજય ભલ્લાએ આ મુદ્દાનો સૌહાર્દપૂર્ણ ઉકેલ શોધવા માટે સાંજે ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના સભ્યોને મળ્યા હતા. આ બેઠક બાદ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશને ટ્રક માલિકોને કામ પર પાછા ફરવા હાકલ કરી હતી. તે જ સમયે, અજય ભલ્લાએ એમ પણ કહ્યું કે આ હાલમાં લાગુ થશે નહીં. કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ અજય ભલ્લાએ કહ્યું, “અમે ઓલ ઈન્ડિયા મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરી. સરકાર કહેવા માંગે છે કે નવો નિયમ હજુ સુધી લાગુ કરવામાં આવ્યો નથી, અમે બધા કહેવા માંગીએ છીએ કે ભારતીય ન્યાયિક સંહિતા 106/2 લાગુ કરતા પહેલા અમે ઓલ ઈન્ડિયા મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરીશું અને ત્યારબાદ જ અમે કોઈ નિર્ણય લઈશું.

The Government and the transporters have agreed that transport workers will resume their work immediately, they appeal to truck drivers to resume work. https://t.co/9V6E4TOmOf

ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના મલકિત સિંહે કહ્યું કે હિટ એન્ડ રન કેસમાં દસ વર્ષની સજા અને દંડ થશે. આ દરેકની ચિંતા હતી. અમે તેની નોંધ લીધી અને સરકારને પત્ર લખીને જણાવ્યુ કે તેનાથી શું નુકસાન થશે. આજે અમે ભારત સરકારને મળ્યા. ગૃહ સચિવ સાથે બેઠક થઈ હતી. 106(2) જે દસ વર્ષની સજા અને દંડ વહન કરે છે. તેમણે કહ્યું કે આ કાયદો હજુ અમલમાં આવ્યો નથી. ભવિષ્યમાં પણ અમલ કરવા દેવામાં આવશે નહીં. આ કાયદો આપણા મૃતદેહો પર લાગુ કરવામાં આવશે. અમે દરેકને તેમના વાહનો પર પાછા ફરવાની અપીલ કરીએ છીએ. ડ્રાઇવિંગ શરૂ કરો. આવી હિલચાલથી દેશ માટે ખતરો છે. સરકારે વધુ ચર્ચા કરવા પણ કહ્યું છે.

#WATCH | Union Home Secretary Ajay Bhalla says, ” We had a discussion with All India Motor Transport Congress representatives, govt want to say that the new rule has not been implemented yet, we all want to say that before implementing Bharatiya Nyaya Sanhita 106/2, we will have… pic.twitter.com/14QXaVUg7t

