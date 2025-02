દિલ્હીમાં ભૂકંપનું કેન્દ્ર ધૌલા કુઆ પાસે, પહેલાં અહીં ક્યારે નોંધાયા હતા ઝટકા?

નવી દિલ્હી: સોમવારે વહેલી સવારે દિલ્હી-NCRમાં ભૂકંપના જોરદાર આંચકા અનુભવાયા હતા. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર, ભૂકંપની તીવ્રતા 4.0 નોંધાઈ હતી. મળતી માહિતી મુજબ, આ ભૂકંપનું કેન્દ્ર નવી દિલ્હીમાં હતું. એક અધિકારીએ સમાચાર એજન્સી જણાવ્યું હતું કે ભૂકંપનું કેન્દ્ર ધૌલા કુઆમાં દુર્ગાબાઈ દેશમુખ કોલેજ ઓફ સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન નજીક હતું. સવારે ૫:૩૬ વાગ્યે આવેલો આ ભૂકંપ પાંચ કિલોમીટરની ઊંડાઈએ હતો.

EQ of M: 4.0, On: 17/02/2025 08:02:08 IST, Lat: 25.93 N, Long: 84.42 E, Depth: 10 Km, Location: Siwan, Bihar.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/nw8POEed0M

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 17, 2025