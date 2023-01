કોરોનાની અસર! જાન્યુઆરી 2020 પછી 1.4 કરોડ લોકોએ તેમની નોકરી ગુમાવી

દેશમાં રોજગારના મોરચે સુધારો જોવા મળી રહ્યો હોવા છતાં, પ્રી-કોવિડ સ્થિતિ સુધી પહોંચવામાં હજુ સમય લાગશે. એક આંકડા અનુસાર, ઓક્ટોબર 2022ની સરખામણીમાં જાન્યુઆરી 2020માં રોજગાર ધરાવતા લોકોની સંખ્યા 14 મિલિયન અથવા 14 મિલિયન ઓછી હતી. આ આંકડો CEDA-CMIE બુલેટિન અનુસાર આવ્યો છે. આ આંકડામાં 45 લાખ ઓછા પુરૂષો અને 96 લાખ ઓછા મહિલાઓનો હિસ્સો છે.

