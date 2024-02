NCPના ધારાસભ્યોને ગેરલાયક ઠેરવવાના કેસમાં નિર્ણય આવ્યો

મહારાષ્ટ્રમાં એનસીપીના ધારાસભ્યોને ગેરલાયક ઠેરવવાના કેસમાં નિર્ણય આવ્યો છે. સ્પીકર રાહુલ નાર્વેકરે કહ્યું કે અજીતના જૂથને 41 ધારાસભ્યોનું સમર્થન છે. અજિત પવારને શરદ પવાર કરતાં વધુ ધારાસભ્યોનું સમર્થન છે, તેથી અજિત પવારનું જૂથ વાસ્તવિક NCP છે.

VIDEO | Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar delivers verdict on the disqualification petitions filed by the two NCP factions against each other, following the directions given by the Supreme Court. pic.twitter.com/0ZlWb2Nr4g — Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2024

પાંચ અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી

અજિત પવાર જૂથ તરફથી અનિલ પાટીલ અને સમીર ભુજબલ સુનાવણીમાં હાજર રહ્યા હતા. જ્યારે શરદ પવાર જૂથના વકીલો જ પહોંચ્યા હતા. શરદ પવાર જૂથ વતી ત્રણ અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી. તે જ સમયે, અજિત પવાર જૂથ વતી બે અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. કુલ પાંચ અરજીઓ હતી જેને જૂથ 1 અને જૂથ 2 એમ બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવી હતી.

VIDEO | “In the present matter, there is no dispute as to the relevant NCP constitution. Both the parties have placed reliance on the constitution and rules annexed as Annexure R-1 and R-2 to the reply filed by the Constitution. The said NCP constitution is taken into account for… pic.twitter.com/RzNe1gWykY — Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2024

પક્ષમાં કોઈ વિભાજન નથી, માત્ર બે જૂથ છે – સ્પીકર

રાહુલ નાર્વેકરે કહ્યું કે NCPમાં કોઈ ભાગલા નથી. માત્ર એક જૂથ બનાવવામાં આવ્યું છે. પ્રાથમિક સ્તરે, તેમણે આ ત્રણ હકીકતો પર પોતાનો ચુકાદો આપ્યો: પક્ષનું માળખું, બંધારણ અને વિધાનસભ્ય તાકાત. તેમણે કહ્યું કે 30 જૂન, 2023ના રોજ એનસીપીમાં બે જૂથો બન્યા હતા. 29 જૂન સુધી, શરદ પવારના નેતૃત્વ પર કોઈ પ્રશ્ન નહોતો. રાષ્ટ્રવાદી બંધારણને લઈને કોઈ વિવાદ નથી.

VIDEO | “The NCP constitution, read with the NCP rules, provides that the President (of the party) shall preside over the national convention, national committee and the working committee, and shall have overall control over the working of the party,” says Maharashtra Speaker… pic.twitter.com/95T1iXET5o — Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2024

બે સમાંતર નેતૃત્વ ઊભા થયા – સ્પીકર

સ્પીકરે કહ્યું, શિવસેનાને લઈને મેં જે નિર્ણય લીધો હતો તેના આધારે અહીં લેવાનું રહેશે. બંને જૂથ પાર્ટીમાં પ્રમુખ પદનો દાવો કરી રહ્યા છે. બંને જૂથો દાવો કરી રહ્યા છે કે અધ્યક્ષની ચૂંટણી થઈ નથી. પક્ષના બંધારણ મુજબ કરવામાં આવ્યું છે.. અહીં બે સમાંતર નેતૃત્વ ઉભરી આવ્યું છે. બંને જૂથો દ્વારા ગેરલાયકાતની અરજીઓ પણ દાખલ કરવામાં આવી છે. પક્ષના બંધારણ મુજબ, એનસીપી કાર્યકારી સમિતિ સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે. તેના 16 કાયમી સભ્યો છે. પરંતુ પક્ષનું બંધારણ સ્થાયી સભ્યોને મંજૂરી આપતું નથી.આપણે કોનો પક્ષ છે તે નેતૃત્વ માળખું, પક્ષનું બંધારણ અને વિધાનસભ્ય તાકાત જોઈને નક્કી કરવાનું રહેશે.પાર્ટી બંધારણ અને નેતૃત્વ માળખામાં કોઈ સ્પષ્ટતા નથી.