રાહુલ ગાંધી ભારતમાં નેપાળ જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરવા માગે છે : ભાજપ

કોંગ્રેસ સાંસદ અને વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના ચૂંટણી પંચ સામેના ગંભીર આરોપોનો ભાજપે વળતો જવાબ આપ્યો છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે રાહુલ ગાંધી ભારતમાં નેપાળ અને બાંગ્લાદેશ જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરવા માગે છે. રાહુલ ગાંધીના આરોપો બાદ એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા ભાજપના સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે ભારતીય ચૂંટણી પંચ કોઈપણ પક્ષપાત વિના કામ કરી રહ્યું છે, પરંતુ રાહુલ ગાંધી લોકશાહીને નબળી પાડવામાં, નાગરિકોને ગેરમાર્ગે દોરવામાં અને બાંગ્લાદેશ અને નેપાળ જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરવામાં વ્યસ્ત છે.
ભાજપે ગુરુવારે દાવો કર્યો હતો કે બંધારણીય સંસ્થાઓ સામે રાહુલ ગાંધીના વારંવારના આરોપો તેમના અને કોંગ્રેસના ભારતીય લોકશાહીમાં વિશ્વાસના અભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ભાજપે એમ પણ કહ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચે “મત ચોરી”ના તેમના તાજેતરના આરોપને પાયાવિહોણા અને ખોટા ગણાવીને ફગાવી દીધો છે.
ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે, ઘૂસણખોરીનું રાજકારણ ગાંધીનો એકમાત્ર એજન્ડા લાગે છે અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જો ગેરકાયદેસર મતદારોને પ્રોત્સાહન આપવાના કોંગ્રેસના કથિત એજન્ડાને આગળ વધવા દેવામાં આવશે તો અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગોના હિતોને સૌથી વધુ નુકસાન થશે.