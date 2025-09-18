જાહ્નવી કપૂરની ફિલ્મ પર પ્રિયંકા ચોપરાએ કરી ટિપ્પણી, જાણો શું કહ્યુ?

કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ અને ટોરોન્ટો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં સ્ક્રીનિંગ થયા પછીથી હોમબાઉન્ડ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. ફિલ્મનું ટ્રેલર તાજેતરમાં રિલીઝ થયું હતું. ગ્લોબલ સ્ટાર પ્રિયંકા ચોપરાએ ઇશાન ખટ્ટર, વિશાલ જેઠવા અને જાહ્નવી કપૂરની આગામી ફિલ્મ “હોમબાઉન્ડ”ના ટ્રેલર પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. પ્રિયંકાએ આ ફિલ્મને ખૂબ જ ખાસ ગણાવી છે. જાણીએ કે પ્રિયંકા ચોપરાની પ્રતિક્રિયા શું છે.
પ્રિયંકા ચોપરાની પ્રતિક્રિયા
“હોમબાઉન્ડ”નું ટ્રેલર રિલીઝ થયાના બીજા દિવસે પ્રિયંકાએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર તેને શેર કર્યું અને લખ્યું, “આ ખાસ લાગે છે. નીરજ ઘાયવાન, તમે ખૂબ સારું કામ કર્યું છે.” પ્રિયંકાની પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ ગઈ, અને ચાહકો ફિલ્મને લઈને ઉત્સાહિત છે.
ફિલ્મની વાર્તા અને પાત્રો
“હોમબાઉન્ડ” માં ઇશાન ખટ્ટર અને વિશાલ જેઠવા બે મિત્રોની ભૂમિકા ભજવે છે જેમણે બાળપણથી જ પોલીસ અધિકારી બનવાનું સ્વપ્ન જોયું છે. પરંતુ તેમનો માર્ગ સરળ નથી. સમાજના ટોણા અને ટીકાઓ સતત તેમની કુશળતાની કસોટી કરે છે. ફિલ્મમાં, ઇશાન મોહમ્મદ શાદાબ અને વિશાલ ચંદન કુમારની ભૂમિકા ભજવે છે. જાહ્નવી કપૂર ચંદન કુમારની ગર્લફ્રેન્ડની ભૂમિકા ભજવે છે.
TIFF સ્ક્રીનિંગ વખતે દિગ્દર્શક રડી પડ્યા
ફિલ્મના દિગ્દર્શક નીરજ ઘાયવાને “હોમબાઉન્ડ” ના આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ક્રીનિંગમાં હાજરી આપવાનો પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો. તેમણે એક ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું કે ફિલ્મનું પ્રીમિયર થયું ત્યારે તેઓ કેવી રીતે લાગણીથી ભરાઈ ગયા હતા. નીરજ કહે છે, “મેં આ ફિલ્મ ઘણી વાર જોઈ હતી કે મને લાગ્યું કે હું બધી લાગણીઓ ગુમાવી દઈશ પરંતુ પ્રીમિયર વખતે મારી આંખોમાં અચાનક આંસુ આવી ગયા. જ્યારે કરણ જોહર મને ગળે લાગ્યો, ત્યારે હું રડ્યા વગર રહી શક્યો નહીં.”
ફિલ્મ ક્યારે રિલીઝ થઈ રહી છે?
ફિલ્મના ટ્રેલરના રિલીઝથી દર્શકોમાં નોંધપાત્ર ઉત્સાહ ફેલાયો છે. આ ફિલ્મ 26 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.