દિલ્હી એરપોર્ટ પર ATCમાં ટેક્નિકલ ખામી, 300+ ફ્લાઈડ મોડી પડી

નવી દિલ્હી: ઈન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) સિસ્ટમમાં ટેક્નિકલ ખામી સર્જાઈ. જેના કારણે હજારો મુસાફરોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. ટેક્નિકલ સમસ્યાને કારણે દિલ્હી એરપોર્ટ પર લગભગ 300થી વધુ ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી હતી, જેનાથી દેશભરના હવાઈ વ્યવહાર પર મોટી અસર જોવા મળી હતી. મોટી સંખ્યામાં ફ્લાઇટ્સ મોડી પડતા એરપોર્ટ પર અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
ATC એરપોર્ટ્સ પર હાજર સેન્ટ્રલ કંટ્રોલિંગ સિસ્ટમ છે. આ હવાઈ જહાજોને જમીન પર, હવામાં અને આકાશના અલગ-અલગ ભાગોમાં નિર્દેશો જાહેર કરે છે. આસાન ભાષામાં કહેવામાં આવે તો આ ટ્રાફિક પોલીસની જેમ જ છે, પરંતુ માત્ર હવાઈ જહાજો માટે.ખામીનું કારણ અને એરપોર્ટની એડવાઇઝરી
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ATC સિસ્ટમમાં આવેલી આ સમસ્યાનું કારણ ઓટોમેટિક મેસેજ સ્વિચિંગ સિસ્ટમ (AMSS)માં ખામી હતા. જે ફ્લાઇટ પ્લાન આપતી ઓટો ટ્રેક સિસ્ટમ (AMS) માટે જરૂરી માહિતી પૂરી પાડે છે.
દિલ્હી એરપોર્ટે એડવાઇઝરી જાહેર કરીને જણાવ્યું કે, ‘ATC સિસ્ટમમાં સમસ્યાના કારણે ફ્લાઇટ સંચાલનમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. ખામી વહેલી તકે દૂર કરવા DIAL સહિત તમામ હિતધારકો સક્રિય છે.’ મુસાફરોને અસુવિધા બદલ દિલગીરી વ્યક્ત કરીને તેમની ફ્લાઇટની સ્થિતિ જાણવા માટે સંબંધિત એરલાઇન્સના સંપર્કમાં રહેવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) એ કહ્યું કે, ટેક્નિકલ ટીમો શક્ય તેટલી ઝડપથી સિસ્ટમને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે.
અમદાવાદ અને અમૃતસરની ફ્લાઇટ્સ પર અસર
દિલ્હી આવતી-જતી ફ્લાઇટ્સ પર ગંભીર અસર જોવા મળી હતી, જેમાં અમદાવાદ અને અમૃતસર એરપોર્ટની ફ્લાઇટ્સ પણ સામેલ.