નેપાળ પછી, પાકિસ્તાનમાં યુવાનોનો વિરોધ, આ દેશોએ જરૂર છે Gen-Zથી ડરવાની?

નેપાળ પછી, એક મહિનાની અંદર પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (POK) માં ફરી વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા છે. ગુરુવારે, મોટી સંખ્યામાં યુવાનો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા અને સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વખતે, આંદોલનનું નેતૃત્વ એક નવી પેઢી, Gen-Z કરી રહી છે.
વિરોધ પ્રદર્શન મુઝફ્ફરાબાદ યુનિવર્સિટીથી શરૂ થયું હતું, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓએ ફીમાં વધારો અને મૂળભૂત સુવિધાઓના અભાવ સામે વિરોધ કર્યો હતો. ધીમે ધીમે, વિરોધ સમગ્ર પ્રદેશમાં ફેલાઈ ગયો, અને શાહબાઝ શરીફ સરકાર સામે યુવાનોનો ગુસ્સો ખુલ્લેઆમ બહાર આવવા લાગ્યો.
જોકે માત્ર નેપાળ કે પાકિસ્તાન જ નહીં એવા અનેક દેશો છે જેમને ખરેખર Gen-Zથી ડરવાની જરૂર છે.
કોણ છે Gen-Z?
1997થી 2012ની વચ્ચે જન્મેલી પેઢી, ઇન્ટરનેટ, સોશિયલ મીડિયા અને પરિવર્તનની ભાષાને શ્રેષ્ઠ રીતે સમજે છે. આ પેઢીની સૌથી મોટી તાકાત એ છે કે તે પરંપરાગત રાજકીય વિચારસરણીથી બંધાયેલી નથી. જ્યારે વૃદ્ધ લોકો સિસ્ટમમાં સુધારાની વાત કરે છે, ત્યારે આ યુવાનો સિસ્ટમ બદલવાની વાત કરે છે. પાકિસ્તાનમાં, તેમનો ગુસ્સો ફક્ત સરકાર પર જ નહીં, પણ તે સિસ્ટમ પર પણ છે જેણે વર્ષોથી તેમના સપનાઓને મર્યાદિત કર્યા છે.
નેપાળ, શ્રીલંકા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પણ આંદોલનો થયા છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, Gen-Z નો ઉદય ફક્ત પાકિસ્તાન પૂરતો મર્યાદિત નથી. તાજેતરમાં, નેપાળમાં આ જ પેઢીએ ભ્રષ્ટાચાર અને રાજકીય અસમર્થતા સામે ભારે વિરોધ શરૂ કર્યો હતો. શ્રીલંકામાં આર્થિક કટોકટી દરમિયાન, આ યુવાનો રસ્તા પર ઉતરનારાઓમાં પ્રથમ હતા. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ફ્રાન્સ અને ઈરાનમાં, Gen-Z સોશિયલ મીડિયાથી લઈને સંસદ સુધી પણ પોતાનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે.
કયા દેશોમાં Gen-Z થી સાવધ રહેવું જોઈએ?
ઇન્ડોનેશિયા અને મ્યાનમારઃ આ એશિયન દેશોમાં, Gen-Z લશ્કરી અને ધાર્મિક નિયંત્રણથી અસ્વસ્થ છે. મ્યાનમારમાં, યુવાનો પહેલાથી જ લોકશાહીની પુનઃસ્થાપનાની માંગણી માટે સશસ્ત્ર વિરોધ પ્રદર્શનોનો આશરો લઈ ચૂક્યા છે, અને ઇન્ડોનેશિયામાં, ઇન્ટરનેટ સેન્સરશીપ સામે અસંતોષ વધી રહ્યો છે.
નાઇજીરીયા અને દક્ષિણ આફ્રિકાઃ આફ્રિકન દેશોમાં, Gen-Z સૌથી વધુ સ્પષ્ટવક્તા છે. નાઇજીરીયામાં #EndSARS ચળવળે સાબિત કર્યું કે યુવાનો હવે સરકાર પાસેથી જવાબો માંગે છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં, આ પેઢી ગરીબી અને વંશીય અસમાનતા સામે પણ સંગઠિત થઈ રહી છે.
બ્રિટન અને જર્મની: આ યુરોપિયન દેશો પણ તેનો અપવાદ નથી. અહીં, જનરલ-જીએસ આબોહવા પરિવર્તન, સામાજિક ન્યાય અને રોજગારની તકોનો વિરોધ કરવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે. આ આગામી દાયકામાં રાજકીય સંતુલનને અસર કરી શકે છે.
તુર્કી, બ્રાઝિલ અને મેક્સિકો: તુર્કીમાં, રાજકીય નિયંત્રણ અને આર્થિક અસ્થિરતા વચ્ચે યુવા ચળવળોની સંભાવના વધી શકે છે. બ્રાઝિલ અને મેક્સિકોમાં, મોટી યુવા વસ્તી, બેરોજગારી અને ભ્રષ્ટાચાર જનરલ-જીએસને રાજકીય અને સામાજિક ચળવળોનો ભાગ બનવા તરફ દોરી શકે છે.
અમેરિકા અને યુરોપ: જ્યારે આ દેશોમાં લોકશાહી મજબૂત છે, ત્યારે વંશીય અસમાનતા, શિક્ષણ, પર્યાવરણ અને બેરોજગારી જેવા મુદ્દાઓ નવા આંદોલનોને વેગ આપી શકે છે.