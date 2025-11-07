વંદે માતરમ પહેલાં ક્રાંતિકારીઓ લગાવતા હતા આ નારા, જાણો..

ભારતનો સ્વતંત્રતા સંગ્રામ ફક્ત યુદ્ધો, ચળવળો કે નેતાઓની વાતો નથી. તે એક એવી યાત્રા છે જેમાં દરેક શબ્દ, દરેક સૂત્ર અને દરેક ગીત રાષ્ટ્રના આત્માને હલાવી દે છે. આજે, 7 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, આપણે ભારતના રાષ્ટ્રીય ગીત, વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ ઉજવીએ છીએ.
આ ફક્ત એક ગીત નથી, પરંતુ સ્વતંત્રતા ચળવળનો આત્મા છે, જે લાખો દેશવાસીઓને એક કરે છે. શું તમે જાણો છો કે વંદે માતરમ પહેલાં, અન્ય સૂત્રો હતા જે ક્રાંતિકારીઓનો અવાજ બન્યા હતા? બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે આ અમર ગીત પહેલાં ભારતના નાયકોના હૃદયને અન્ય કયા સૂત્રો પ્રેરણા આપતા હતા. ચાલો જાણીએ વંદે માતરમ પહેલાં ક્રાંતિકારીઓએ કયા સૂત્રો વાપર્યા હતા.
વંદે માતરમનો જન્મ અને ઇતિહાસ
વંદે માતરમ બંકિમચંદ્ર ચેટર્જી દ્વારા રચિત હતું. તે સૌપ્રથમ 7 નવેમ્બર, 1875ના રોજ બંગાળી મેગેઝિન બંગદર્શનમાં પ્રકાશિત થયું હતું. બાદમાં, આ ગીત તેમની પ્રખ્યાત નવલકથા, આનંદમઠમાં સમાવવામાં આવ્યું હતું. આ ગીત ભારત માતા પ્રત્યેની ભક્તિ, દેશ પ્રત્યેના પ્રેમ અને બલિદાનની ભાવનાથી ભરેલું છે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા રચિત, તે સ્વતંત્રતા ચળવળ દરમિયાન એક રણનાદ બની ગયું. દરેક ભારતીયના હોઠ પર એકમાત્ર અવાજ “વંદે માતરમ” હતો. ૧૯૦૭માં, મેડમ ભીકાજી કામાએ જર્મનીના સ્ટટગાર્ટમાં ભારતનો પહેલો ધ્વજ ફરકાવ્યો હતો, જેના પર “વંદે માતરમ” લખેલું હતું. આ દર્શાવે છે કે આ ગીત માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ ભારતની ઓળખ બની ગયું હતું.
વંદે માતરમ પહેલાં ક્રાંતિકારીઓ કયા નારા વાપરતા હતા?
ભારતનો સ્વતંત્રતા આંદોલન અનેક તબક્કામાં આગળ વધ્યો. શરૂઆતના તબક્કામાં, આંદોલન મોટે ભાગે બળવાના સ્વરૂપમાં હતું. જ્યારે વંદે માતરમ તે સમયે લખાયું હતું, ત્યારે તેને વ્યાપક લોકપ્રિયતા મળી ન હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન ક્રાંતિકારીઓ અને દેશભક્તોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય અન્ય નારાઓમાં શામેલ છે.
ઇન્કિલાબ ઝિંદાબાદ
આ નારો સૌપ્રથમ મૌલાના હસરત મોહાની દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં, શહીદ ભગતસિંહ અને તેમના સાથીઓએ તેને પ્રખ્યાત બનાવ્યું. ૧૯૨૯માં જ્યારે ભગતસિંહ અને બટુકેશ્વર દત્તે દિલ્હીની સેન્ટ્રલ એસેમ્બલીમાં બોમ્બ ફેંક્યો, ત્યારે તેમણે જોરથી “ઇન્કિલાબ ઝિંદાબાદ”ના નારા લગાવ્યા. આ નારાનો અર્થ એ હતો કે ક્રાંતિ હંમેશા જીવંત રહે.
સરફરોશી કી તમન્ના અબ હમારે દિલ મેં હૈ
આ નારા ક્રાંતિકારી કવિ રામ પ્રસાદ બિસ્મિલની પ્રખ્યાત કવિતામાંથી લેવામાં આવ્યો છે. તેમણે હજારો યુવાનોને માતૃભૂમિ માટે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપવાની પ્રેરણા આપી. આ નારાનો અર્થ એ હતો કે દેશ માટે બલિદાન આપવાની ઇચ્છા હવે આપણા હૃદયમાં છે.
જય હિન્દ અને ભારત માતા કી જય
સુભાષચંદ્ર બોઝે જય હિન્દના નારાને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રખ્યાત બનાવ્યો. ભારત માતા કી જય સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓની સભાઓ અને આંદોલનોમાં પણ ગુંજતો હતો. આ નારાઓ ભારતીયોને બ્રિટિશ શાસન સામે ઉર્જા આપતા હતા. એવા સમયે જ્યારે ક્રાંતિકારીઓ પાસે બંદૂકોનો અભાવ હતો, ત્યારે આ નારા તેમના શસ્ત્રો હતા. આ શબ્દો તેમની હિંમત હતા, તેમની લડાઈની ઓળખ હતી.