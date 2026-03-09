T20 World Cup: ભવ્ય જીત બાદ મેદાનમાં જ હાર્દિક પંડ્યાએ કર્યા ગરબા

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભવ્ય જીત બાદ ભારતીય ટીમના સ્ટાર ખેલાડી હાર્દિક પંડ્યા અનોખા અંદાજમાં વિજયની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા. ક્યારેક તેણે મેદાન પર ગરબા કર્યા, તો ક્યારેક તેણે તેની ગર્લફ્રેન્ડને ચુંબન કરીને પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો.
8 માર્ચ, 2026, ભારતીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાયેલો દિવસ છે. ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવ્યું અને ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 255 રન બનાવ્યા. જવાબમાં ન્યૂઝીલેન્ડ 159 રનમાં સમેટાઈ ગયું, જેના કારણે ભારત મેચ જીતી શક્યું. વિજય બાદ ભારતીય ખેલાડીઓ અનોખી રીતે ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલ જીત્યા બાદ હાર્દિક પંડ્યાના ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. એક વીડિયોમાં તે તેની ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્માને કિસ કરતો જોવા મળે છે. આ દ્રશ્ય દરમિયાન સ્પોર્ટ્સ એન્કર અને પ્રેઝન્ટર જતીન સપ્રુ પણ તેમની સાથે જોવા મળે છે. માહિકા બ્લુ ડ્રેસમાં ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી છે.
હાર્દિક પંડ્યાના ઉજવણીનો વધુ એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર હેડલાઇન્સમાં છવાઈ રહ્યો છે. તેમાં તે તેના સાથીદાર ઇશાન કિશન સાથે ગરબા કરતો જોવા મળે છે. તેની ગર્લફ્રેન્ડ મહિકા પણ તેની સાથે લય સાથે ડાન્સ કરતી જોવા મળે છે. હાર્દિક પંડ્યાના ઉજવણીનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, અને લોકો તેને અભિનંદન પાઠવી રહ્યાં છે.
હાર્દિક પંડ્યા ટી20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતો જોવા મળ્યો હતો. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ફાઇનલમાં તેણે 4 ઓવરમાં 36 રન આપીને એક વિકેટ લીધી હતી. તેણે 13 બોલમાં 18 રન પણ બનાવ્યા હતા. તેણે આખા વર્લ્ડ કપમાં 9 મેચમાં 217 રન બનાવ્યા હતા. તેણે 9 વિકેટ પણ લીધી હતી. તેણે નામિબિયા સામે ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં અડધી સદી પણ ફટકારી હતી. આ ઉપરાંત તેણે ઝિમ્બાબ્વે સામે 50 રનની અણનમ અડધી સદીની ઇનિંગ પણ રમી હતી. બોલિંગમાં, તેણે ઇંગ્લેન્ડ સામેની સેમિફાઇનલ મેચમાં 2 વિકેટ લીધી હતી.