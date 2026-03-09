રાશિ ભવિષ્ય 09/03/2026 થી 15/03/2026

રાશિ ભવિષ્ય- હેમિલ લાઠિયા
મહત્વના નિર્ણયો લેતા સમયે ખાસ કાળજી રાખવી જરૂરી છે. વિદ્યાર્થીવર્ગને ધારેલી સફળતા મેળવવા વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. યાત્રા અથવા જાત્રાના યોગ બની શકે છે અને તેમાં ધાર્યા કરતાં વધુ ખર્ચ થઈ શકે. મગજમાં વધુ વિચારો આવવાને કારણે માનસિક થાક અનુભવાઈ શકે છે. નાની-નાની બાબતોમાં ગુસ્સો ન આવે તેનું ધ્યાન રાખવું. વાહન ધીમે ચલાવવું અને મુસાફરી દરમિયાન તકેદારી રાખવી જરૂરી છે. વેપાર કરતી વખતે ધ્યાન ઓછું રહેતાં ઉતાવળિયા નિર્ણયો લેવાઈ જાય તેવી લાગણી થઈ શકે છે. લોન લેવા કે ચૂકવવા બાબતે દ્વિધા રહી શકે છે. કોઈને વણમાંગી સલાહ ન આપવી શ્રેયસ્કર છે.
માનસિક ચિંતા હળવી કરવા માટે તમે મનોરંજન અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ રસ લો તેવું બની શકે છે. મિત્રતા કે સગાસ્નેહીઓ સાથેના સંબંધોમાં તેમના વર્તનથી થોડો કંટાળો અનુભવાઈ શકે. જૂની યાદો તમને લાગણીશીલ બનાવી શકે છે. સામાજિક અથવા ધાર્મિક પ્રસંગોમાં જવા માટે આળસ અનુભવાઈ શકે છે. વેપારના કામમાં ઉત્સાહ થોડો ઓછો રહી શકે. જૂના મતભેદો ભૂલવાની તક મળી શકે છે. નવી નોકરી અથવા ફેરબદલી માટે ધીરજ રાખવી યોગ્ય રહેશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા લોકો માટે કંઈક નવું શીખવાનો સમય સારો છે. કાયદાકીય બાબતોમાં યોગ્ય સલાહ લઈને આગળ વધવું.
નોકરી અથવા વેપારમાં ફેરફારના સારા સમાચાર મળી શકે છે. ઘર અને કુટુંબમાં સુખદ માહોલ રહેશે. ઉતાવળમાં કામ કરતાં ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. ક્યાંક અચાનક ખર્ચ પણ થઈ શકે. પ્રેમસંબંધોમાં થોડા ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે તેથી સાવચેતી રાખવી. લગ્નસંબંધિત વાતચીતમાં તમારી વાત આગળ વધવાની શક્યતા છે. ધાર્મિક ભાવના વધે અને ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાતનો યોગ બની શકે. ગેસ અથવા અપચાની તકલીફથી બચવું. પસંદગીની કોઈ વસ્તુ ખરીદવાની તક મળી શકે છે.
સમય સકારાત્મક જણાય છે. કાર્યક્ષેત્રમાં કોઈ બદલાવ આવી શકે છે. નવી ઓળખાણ થવાથી લાભદાયી ચર્ચા થઈ શકે છે. કુટુંબ કે આસપાસના કોઈ જાહેર કાર્યક્રમમાં જવાનો યોગ છે, જેમાં તમને થાક વધુ અનુભવાઈ શકે છે. વેપારમાં ઉત્સાહ થોડો ઓછો રહે અને આળસ પણ અનુભવાઈ શકે છે. યુવાવર્ગને મિત્રવર્તુળમાંથી કોઈ સારી માહિતી મળી શકે છે, પરંતુ તેમાં પૂરતો સહયોગ ન મળે. નજીકના સગાસ્નેહીના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા થઈ શકે, પરંતુ મોટી સમસ્યા ન હોવાથી રાહત અનુભવાશે.
ક્યાંકથી માન-સન્માન મળવાની સંભાવના છે. વેપારમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ રહેશે અને તેનો સારો પ્રભાવ કામકાજમાં જોવા મળશે. આરોગ્ય સંબંધિત કોઈ તકલીફ હોય તો તેમાં રાહત મળી શકે છે. ભાગીદારી કે દામ્પત્ય જીવનમાં તમારી લાગણી અને ભાવનાની કદર થશે. પ્રભુભક્તિ તરફ મન વધુ રહેશે. ધીરજ અને આત્મવિશ્વાસ રાખશો તો કામ સરળ બની રહેશે. મુસાફરી થોડી કંટાળાજનક બની શકે છે અને માનસિક થાક અનુભવાઈ શકે છે. લગ્નસંબંધિત મુલાકાતમાં તમારી પ્રતિભા સામેની વ્યક્તિને પ્રભાવિત કરી શકે છે.
વિદ્યાર્થી અને યુવાવર્ગમાં ઉત્સાહ સારો જોવા મળશે. સામાજિક કે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાની ઈચ્છા થશે. વેપારમાં કોઈ સમાચાર તમને નવા વિચાર અને ઉત્સાહ આપી શકે છે. નોકરીયાત વર્ગે ઉપરી અધિકારીઓ સાથે અનાવશ્યક તણાવથી બચવું. જૂની ઓળખાણ ફરી તાજી થવાથી મન ખુશ થશે. નવી નોકરી કે વ્યવસાયની તક દેખાય, પરંતુ ઉતાવળ ન કરવી અને યોગ્ય વ્યક્તિની સલાહ લેવી. ઘરની જવાબદારીઓ તરફ વધુ ધ્યાન આપવું પડી શકે છે.
આર્થિક બાબતો અંગે ચિંતા થઈ શકે છે, પરંતુ નવા આયોજનમાં અન્યનો સહયોગ મળશે. મિલકત સંબંધિત કોઈ અટકેલ પ્રશ્નનો ઉકેલ મળી શકે છે. યુવાવર્ગ માટે સારા સંજોગો ઉભા થઈ શકે છે. જૂના કામોના ઉકેલમાં અન્યનો સહયોગ ઓછો મળી શકે છે. વેપારમાં ગણતરીપૂર્વક અને આયોજનથી કામ કરવું યોગ્ય રહેશે. મુસાફરીના યોગ બનશે, પરંતુ તેમાં ઉત્સાહ ઓછો રહી શકે છે. માર્કેટિંગ ક્ષેત્રમાં ધીરજ રાખવી પડશે અને સમયનો થોડો વ્યય પણ થઈ શકે છે.
કામકાજમાં અચાનક સારા સમાચાર મળી શકે છે. કોઈની લાગણી દુભાય નહીં અને ઉશ્કેરાટમાં આવી ન જવાય તેનું ધ્યાન રાખવું. ઘર કે સગાસ્નેહીઓ સાથેનો કોઈ મનદુઃખ સુધારવાનો પ્રયાસ સફળ થઈ શકે છે. વેપારમાં યોગ્ય પ્રતિસાદ મળશે. તમે કરેલા કાર્યથી પ્રતિષ્ઠા અને માનમાં વધારો થશે. નવા કાર્યમાં અન્યનો સહયોગ અને માર્ગદર્શન મળશે. વ્યવસાયિક યાત્રા લાભદાયી બની શકે છે.
પરિવારમાં કોઈની ચિંતા થવાથી થોડું બેચેની અનુભવાઈ શકે છે. મહત્વના કાર્યમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. સરકારી અથવા રાજકીય કામમાં અનુકૂળ પરિણામ મળવાથી ઉત્સાહ વધશે. મન મોજશોખ તરફ દોરાઈ શકે છે અને તેમાં ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. પ્રિયજન તમારી લાગણીઓને સારી રીતે સમજી શકશે. કોઈ કાર્યમાં ધીરજ અને અનુભવ સૌથી વધુ મદદરૂપ બનશે. નવી ઓળખાણ લાભદાયી બની શકે છે. મુસાફરીના યોગ છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપનાર માટે સમય અનુકૂળ છે. માર્કેટિંગ ક્ષેત્રમાં આયોજનપૂર્વક કામ કરવાથી સારા પરિણામ મળશે.
સ્થાન પરિવર્તનના યોગ બની રહ્યા છે. આર્થિક બાબતો પર ખાસ ધ્યાન આપવું. નાણાકીય આયોજનમાં થોડી અવઢવ થઈ શકે છે. વેપારમાં લાભની ચર્ચા થઈ શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપનાર માટે વધુ મહેનત સારું પરિણામ આપી શકે છે. અગત્યની મુલાકાત કે ચર્ચામાં અન્યનો સહયોગ લેવો ફાયદાકારક રહેશે. વિદેશ જવા ઈચ્છુક લોકો માટે કોઈ કાર્યવાહી કરશો તો સારો પ્રતિસાદ મળી શકે છે. ધીરજથી કામ કરશો તો સફળતા સરળ બનશે. યાત્રા અથવા જાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે.
કામકાજમાં ચતુરાઈથી કામ લેવું પડશે. સહયોગ થોડો ઓછો મળે, પરંતુ ધીરજ અને આત્મવિશ્વાસથી કાર્ય કરતા રહેશો તો સફળતા મળી શકે છે. ઘરનાં વડીલો અથવા ઓફિસના અધિકારીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ સુધરી જશે. આવક વધારવા વધુ પ્રયત્ન કરવો પડશે અને તેમાં સફળતા મળી શકે છે. મનપસંદ વ્યક્તિ તરફથી સારો પ્રતિભાવ મળશે. પ્રભુભક્તિ તરફ મન આકર્ષિત થઈ શકે છે. પ્રિયજન સાથે સુમેળભર્યો સમય પસાર થશે.
સપ્તાહ દરમિયાન મિત્રો અને સગાસ્નેહીઓ સાથે મુલાકાતમાં તમારી વાત રજૂ કરવાની તક મળશે. વેપારમાં ઉત્સાહ જોવા મળશે. વાતચીત દરમિયાન શબ્દપ્રયોગ પર ધ્યાન આપવું જેથી ગેરસમજ ન થાય. મુસાફરીનું આયોજન થઈ શકે છે. પેટ અથવા અપચાની તકલીફથી બચવું. વડીલવર્ગને જૂની યાદો તાજી થઈ શકે છે. કામમાં વધુ મહેનત પછી સફળતા મળશે. કામનો ભાર રહેશે, પરંતુ તેમાં સહયોગ પણ મળશે. કામ માટેની મુસાફરી થોડી કંટાળાજનક બની શકે છે અને નવા કામમાં રસ થોડો ઓછો રહી શકે છે.