બોન્ડી બીચ હુમલાને લઈને PM મોદીએ આપી પ્રતિક્રિયા

રવિવારે ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રખ્યાત બોન્ડી બીચ પર થયેલા ભયાનક હુમલાએ દુનિયાને હચમચાવી દીધી. યહૂદી સમુદાયના હનુક્કાહ તહેવારના પહેલા દિવસે બંદૂકધારીઓએ નિઃશસ્ત્ર લોકો પર આડેધડ ગોળીબાર કરતા અત્યાર સુધીમાં 12 લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે, કારણ કે ઘણા ઘાયલોની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે. આ હુમલાને આતંકવાદી હુમલો ગણાવીને, પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સહિત વિશ્વભરના નેતાઓએ ઊંડો દુ:ખ વ્યક્ત કર્યો અને આતંકવાદ અને યહૂદી વિરોધી હિંસાની સખત નિંદા કરી.

ઓસ્ટ્રેલિયાના વડા પ્રધાન એન્થોની અલ્બેનીઝે તેને યહૂદી ઓસ્ટ્રેલિયનો પર “પૂર્વયોજિત હુમલો” ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું, “હનુક્કાહનો પહેલો દિવસ આનંદ અને શ્રદ્ધાનો તહેવાર છે, પરંતુ આજે આપણા દેશ માટે કાળો દિવસ છે.” આપણા સુરક્ષા દળો આ હુમલામાં સામેલ દરેકને ન્યાય મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.’ દરમિયાન, વિપક્ષી નેતા સુસાન લેએ કહ્યું કે સમગ્ર રાષ્ટ્ર ખૂબ જ દુઃખી છે. તેણીએ ટ્વીટ કર્યું, ‘આપણા જીવનનું પ્રતીક ગણાતું સ્થળ બોન્ડી બીચ આજે નફરત અને હિંસાથી દૂષિત થઈ ગયું છે.’

ભારત ઓસ્ટ્રેલિયાના લોકો સાથે ઉભું છે: પીએમ મોદી

સિડની હુમલા પર દુઃખ વ્યક્ત કરતા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, ઓસ્ટ્રેલિયાના બોન્ડી બીચ પર આજે યહૂદી તહેવાર હનુક્કાહના પહેલા દિવસે ઉજવણી કરી રહેલા લોકો પર થયેલા ભયાનક આતંકવાદી હુમલાની હું સખત નિંદા કરું છું. ભારતના લોકો વતી, હું તેમના પ્રિયજનો ગુમાવનારા પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. આ દુઃખની ઘડીમાં ભારત ઓસ્ટ્રેલિયાના લોકો સાથે એકતામાં ઉભું છે. ભારત આતંકવાદ પ્રત્યે શૂન્ય સહિષ્ણુતાની નીતિ જાળવી રાખે છે અને તેના તમામ સ્વરૂપો અને અભિવ્યક્તિઓ સામેની લડાઈમાં સહયોગ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR