સિડની ગોળીબારમાં ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન માઈકલ વોન માંડ માંડ બચ્યા

રેસ્ટોરન્ટમાં બંધ રહેવું ભયાનક હતું… ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં બોન્ડી બીચ પર થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ કેપ્ટન માઈકલ વોનના શબ્દો રવિવારે સાંજે આખી દુનિયાને ચોંકાવી દે તેવા ભયાનક દ્રશ્યનું વર્ણન કરવા માટે પૂરતા છે. આ હુમલામાં યહૂદી સમુદાયના હનુક્કાહ ઉત્સવને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 12 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 13 થી વધુ લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
Being locked in a restaurant in Bondi was scary .. Now home safe .. but thanks so much to the emergency services and the guy who confronted the terrorist .. thoughts with all who have been affected .. xxx
— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 14, 2025
વિશ્વના સૌથી પ્રખ્યાત બીચ પૈકીના એક ગણાતા બોન્ડી બીચ પરનો આ આતંકવાદી હુમલો માત્ર ઓસ્ટ્રેલિયા માટે જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સમુદાય માટે એક ગંભીર ચેતવણી તરીકે ઉભરી આવ્યો છે, જ્યાં રમતગમતના સ્ટાર્સથી લઈને સામાન્ય નાગરિકો સુધી દરેકે આ ભયાનકતા જોઈ હતી.
માઈકલ વોન બોન્ડી બીચ વિસ્તારના એક રેસ્ટોરન્ટમાં હતા ત્યારે અચાનક ગોળીબારનો અવાજ સંભળાયો. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, બોન્ડીમાં એક રેસ્ટોરન્ટમાં બંધ રહેવું ભયાનક હતું. હું હવે સુરક્ષિત રીતે ઘરે છું. કટોકટી સેવાઓ અને આતંકવાદીનો સામનો કરનાર માણસનો આભાર. મારી સંવેદનાઓ બધા અસરગ્રસ્ત લોકો સાથે છે. વોનની પ્રતિક્રિયા એ વાતની સાક્ષી આપે છે કે સામાન્ય નાગરિકો અને પ્રવાસીઓ કેટલા ભયમાં ફસાયેલા હતા.