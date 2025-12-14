ત્રીજી ટી20 મેચમાં ભારતે આફ્રિકાને 7 વિકેટે હરાવ્યું

ભારતે ધર્મશાલા ટી20આઈમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. પહેલા બોલિંગ કરતા, ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 117 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યું અને પછી 15.5 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી. ભારતના વિજયના હીરો તેમના બોલરો હતા, જેમણે દક્ષિણ આફ્રિકાને મોટો સ્કોર કરતા અટકાવ્યું. અર્શદીપ સિંહ અને વરુણ ચક્રવર્તીએ બે-બે વિકેટ લીધી. કુલદીપ યાદવે પણ બે વિકેટ લીધી. હાર્દિક પંડ્યા અને શિવમ દુબેએ એક-એક વિકેટ લીધી.

નોંધનીય છે કે દક્ષિણ આફ્રિકાએ બીજી ટી20આઈમાં ભારતને ખરાબ રીતે હરાવ્યું હતું. હવે, ટીમ ઈન્ડિયાએ ધર્મશાલામાં જોરદાર વાપસી કરી છે. નોંધપાત્ર રીતે, બુમરાહ પણ આ મેચમાં રમ્યો ન હતો. અક્ષર પટેલ પણ પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી બહાર હતો, પરંતુ આ છતાં, અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણાએ ટીમને મજબૂત શરૂઆત આપી. અર્શદીપે પહેલી જ ઓવરમાં રીઝા હેન્ડ્રિક્સને 0 રન પર આઉટ કર્યો. હર્ષિત રાણાએ ડી કોકની મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી, જે ફક્ત એક રન બનાવી શક્યો. હર્ષિત રાણાએ ડેવાલ્ડ બ્રેવિસને પણ આઉટ કર્યો. સ્ટબ્સ 9 રન બનાવીને રમ્યા હતા, અને બોશ ફક્ત 4 રન જ આપી શક્યો હતો. કેપ્ટન માર્કરામ ચોક્કસપણે 46 બોલમાં 61 રન બનાવી શક્યો હતો, પરંતુ વરુણ ચક્રવર્તીએ મધ્ય ઓવરમાં 11 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી હતી. કુલદીપ યાદવે પણ 12 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી હતી.

અભિષેક શર્માએ ટીમ ઈન્ડિયાને ધમાકેદાર શરૂઆત આપી હતી. તેણે ફક્ત 18 બોલમાં 35 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 3 છગ્ગા અને 3 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. શુભમન ગિલે 28 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ તે ઘણી વખત આઉટ થવાનું ટાળ્યું હતું અને અંતે 100 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરવામાં સફળ રહ્યો હતો. તિલક વર્માએ અણનમ 25 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. સૂર્યકુમાર યાદવે પણ ફરીથી નિષ્ફળ જઈને 12 રન બનાવ્યા હતા. શિવમ દુબેએ અણનમ 10 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. ભારતીય ટીમ 17 ડિસેમ્બરે લખનૌમાં તેની આગામી મેચ રમશે.

