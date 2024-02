કમલનાથના ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવાના મુદ્દે સસ્પેન્સ

મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કમલનાથના ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)માં જોડાવાના મુદ્દે સસ્પેન્સ છે. દરમિયાન તેણે કહ્યું- મેં તેની સાથે ક્યાંય વાત કરી નથી. બીજી તરફ મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ સીએમ અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા દિગ્વિજય સિંહે કમલનાથના કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં જોડાવાની અટકળો વચ્ચે કહ્યું છે કે હું તેમની સાથે સતત વાત કરી રહ્યો છું. તેઓ કોંગ્રેસ નેતૃત્વ સાથે પણ વાત કરી રહ્યા છે.

કમલનાથે હંમેશા કોંગ્રેસને સમર્થન આપ્યું

દિગ્વિજય સિંહે વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે કમલનાથ જેવા વ્યક્તિએ હંમેશા કોંગ્રેસને સમર્થન આપ્યું છે. પાર્ટીએ તેમને તમામ પદો આપ્યા. મને નથી લાગતું કે તે પાર્ટી છોડશે. તેના પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), ઇન્કમ ટેક્સ (IT), સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)નું પણ દબાણ છે પરંતુ તેનું પાત્ર દબાણમાં આવવાનું નથી.

