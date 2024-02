ટીમ ઈન્ડિયાએ રાજકોટમાં રચ્યો ઈતિહાસ, ચોથા દિવસે ઈંગ્લેન્ડને હરાવ્યું

યશસ્વી જયસ્વાલ, શુભમન ગિલ અને સરફરાઝ ખાનના શાનદાર પ્રદર્શન બાદ ભારતે તેના બોલરોના દમ પર ઈંગ્લેન્ડને ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાં 434 રનથી હરાવ્યું હતું. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં રનના મામલે ટીમ ઈન્ડિયાની આ સૌથી મોટી જીત છે. ભારતે આપેલા 557 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા આવેલી ઈંગ્લેન્ડની ટીમ 122 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી શ્રેણીની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચની બીજી ઇનિંગમાં યશસ્વી જયસ્વાલે રેકોર્ડબ્રેક બેવડી સદી ફટકારી હતી જ્યારે શુભમન ગિલ 9 રનથી સદી ચૂકી ગયો હતો. સરફરાઝ ખાને પણ શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. રવીન્દ્ર જાડેજાએ બીજી ઇનિંગમાં 5 વિકેટ ઝડપી હતી. આ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાની સૌથી મોટી જીત 372 રનની હતી જે તેણે 2021માં વાનખેડે ખાતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે હાંસલ કરી હતી. આ જીત સાથે ભારતે 5 મેચની શ્રેણીમાં 2-1ની સરસાઈ મેળવી લીધી છે.

A historic win courtesy of some memorable performances 👌👌

With a winning margin of 434 runs in Rajkot, #TeamIndia register their biggest Test victory ever 👏🔝

યુવા ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલે બીજી ઇનિંગમાં 236 બોલમાં 14 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગાની મદદથી અણનમ 214 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે શુભમન ગિલ 151 બોલમાં 91 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. સરફરાઝ ખાને 72 બોલમાં અણનમ 68 રન બનાવ્યા હતા. પ્રથમ ઇનિંગમાં 445 રન બનાવનાર ટીમ ઇન્ડિયાએ 4 વિકેટે 430 રન પર બીજી ઇનિંગ ડિકલેર કરી હતી. ઈંગ્લેન્ડે પ્રથમ દાવમાં 319 રન બનાવ્યા હતા. પ્રથમ દાવમાં 126 રનની લીડ ધરાવતી ભારતીય ટીમે મુલાકાતી ઈંગ્લેન્ડને 557 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો.

A superb hundred with the bat in the 1st innings and a five-wicket haul in the 2nd innings 🙌

The local lad @imjadeja receives the Player of the Match award 🏆 in Rajkot 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/FM0hVG5X8M#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Fa99xqv8WG

— BCCI (@BCCI) February 18, 2024