સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર 16મી સિઝનમાંથી બહાર

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 16મી સિઝનમાં સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર IPL 16ની બાકીની મેચોનો ભાગ બની શકશે નહીં. સુંદરના આઉટ થવાની માહિતી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ તરફથી ટ્વીટ કરીને આપવામાં આવી છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના ટ્વિટર હેન્ડલ પરથી કહેવામાં આવ્યું છે કે હેમસ્ટ્રિંગની ઇજાને કારણે વોશિંગ્ટન સુંદર IPL 16ની બાકીની મેચો રમી શકશે નહીં. જો કે, હૈદરાબાદ દ્વારા સુંદરની બદલીની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

