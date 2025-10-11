રાજસ્થાનના અલવરથી પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISI ના જાસૂસની ધરપકડ

રાજસ્થાન પોલીસે જણાવ્યું હતું કે એક પાકિસ્તાની મહિલાએ અલવર કેન્ટોનમેન્ટ વિસ્તાર અને ભારતના અન્ય વ્યૂહાત્મક સ્થળો સંબંધિત સંવેદનશીલ માહિતી મેળવવા માટે રાજસ્થાનના એક પુરુષને ફસાવ્યો હતો.
રાજસ્થાન ઇન્ટેલિજન્સે પાકિસ્તાનની ISI માટે જાસૂસી કરતા અલવરના રહેવાસી મંગત સિંહની ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટ 1923 હેઠળ ધરપકડ કરી છે. મંગત સિંહ એક વર્ષ સુધી બે પાકિસ્તાની નંબરો સાથે સંપર્કમાં હતો અને તેમને અલવર આર્મી કેન્ટ સહિત સેના વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી મોકલી રહ્યો હતો. બદલામાં, તેને પાકિસ્તાન તરફથી ઘણી વખત મોટી રકમ મળી છે. તે હજુ પણ તેમના સંપર્કમાં છે અને સતત માહિતી શેર કરી રહ્યો છે. ગુપ્તચર તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે એક નંબર હની ટ્રેપ સાથે જોડાયેલો છે, જ્યારે બીજો નંબર પાકિસ્તાનનો છે. તેની તપાસ ચાલુ છે.
ઓપરેશન સિંદૂર પછી, રાજસ્થાન ઇન્ટેલિજન્સ રાજ્યના વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ વિસ્તારો પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. અલવર રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્રનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક અને સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે. અલવરમાં છાવણી વિસ્તારની દેખરેખ દરમિયાન, અલવરના ગોવિંદગઢના રહેવાસી મંગત સિંહની પ્રવૃત્તિઓ શંકાસ્પદ મળી આવી હતી. છેલ્લા બે વર્ષથી, મંગત સિંહ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સીના હેન્ડલર્સ સાથે સંપર્કમાં હતો. ઓપરેશન સિંદૂર પહેલા અને પછી, મંગત સિંહ પૈસા અને હની ટ્રેપની લાલચ હેઠળ, સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અલવર શહેરના સૌથી મહત્વપૂર્ણ છાવણી વિસ્તાર અને દેશના અન્ય વ્યૂહાત્મક સ્થળો વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી સતત એક મહિલા પાકિસ્તાની હેન્ડલરે, ઉપનામ ઇશા શર્મા સાથે શેર કરી રહ્યો હતો.
10 ઓક્ટોબરના રોજ ધરપકડ
જયપુરના સેન્ટ્રલ ઇન્ટરોગેશન સેન્ટર ખાતે વિવિધ ગુપ્તચર એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પૂછપરછ અને તેમના મોબાઇલ ફોનની ટેકનિકલ તપાસ દ્વારા ઉપરોક્ત હકીકતોની પુષ્ટિ થતાં, મંગત સિંહ વિરુદ્ધ જયપુરના સ્પેશિયલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટ,1923 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો અને રાજસ્થાનના સીઆઈડી ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તપાસ અધિકારીએ શું કહ્યું
ગુપ્તચર ડીઆઈજી રાજેશ મીલે જણાવ્યું હતું કે મંગત સિંહ લાંબા સમયથી બે પાકિસ્તાની નંબરો સાથે સંપર્કમાં હતો અને નિયમિતપણે તેમને સૈન્ય સંબંધિત માહિતી મોકલતો હતો. આ પ્રથા હજુ પણ ચાલુ હતી. બદલામાં, તેને ત્યાંથી મોટી રકમ મળતી હતી. તેને અસંખ્ય નાણાં ટ્રાન્સફર મળ્યા છે. તેની સતત પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે, અને પૂછપરછ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા થઈ રહ્યા છે.
અલવર આર્મી હેડક્વાર્ટરથી મોકલવામાં આવેલી માહિતી
અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પાકિસ્તાન માટે જાસૂસી કરતો એજન્ટ અલવર આર્મી હેડક્વાર્ટર સહિત સેનાના વિવિધ ક્ષેત્રો વિશે પાકિસ્તાનની ISI ને માહિતી મોકલી ચૂક્યો છે. તેણે સેનાને લગતી ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતી પણ મોકલી છે.
મોટી રકમ મેળવી, હની ટ્રેપમાં પણ ફસાયો
રાજસ્થાનમાં એવું બહાર આવ્યું છે કે મંગત સિંહને ISI અને પાકિસ્તાન તરફથી જાસૂસી માટે મોટી રકમ મળી છે. ગુપ્તચર એજન્સીઓ તપાસ કરી રહી છે કે આ પૈસા કેટલી વાર અને કયા માધ્યમથી મંગત સિંહ સુધી પહોંચ્યા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મંગત સિંહ પણ હની ટ્રેપમાં સામેલ હતો અને તેના દ્વારા સેના વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી પણ મોકલી રહ્યો હતો.