WPL સીઝન-2: ગુજરાત જાયન્ટ્સે કાશવી ગૌતમને રૂ. બે કરોડમાં ખરીદી

મુંબઈઃ વીમેન્સ પ્રીમિયર લીગ માટે મુંબઈમાં ઓક્શન થઈ રહ્યું છે. લીગની પાંચ ટીમો આશરે 30 ખેલાડીઓ પર રૂ. 17 કરોડથી વધુ ખર્ચ કરશે. આ ઓક્શનમાં કુલ 165 મહિલા ખેલાડીઓ પર બોલી લગાવવામાં આવી રહી છે, જેમાં માત્ર 30 ખેલાડીઓની જ ખરીદી થવાની છે. આ 30 ખેલાડીઓમાંથી એક ખેલાડી કાશવી ગૌતમ છે. જેને ગુજરાત જાયન્ટ્સની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી છે.

કાશવી ગૌતમ અનકેપ્ડ ખેલાડી છે. તેણે 24 મેચમાં 210 રન બનાવ્યા છે. તેની બેઝ પ્રાઇઝ રૂ. 10 લાખ હતી. કાશવીને પોતાની ટીમમાં સામેલ કરવા માટે તમામ ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ બોલી લગાવી હતી.

A bid to remember!

Gujarat Giants win the bidding war to get Kashvee Gautam for INR 2 Cr 🔥🔥#TATAWPLAuction | @TataCompanies pic.twitter.com/JUlusSI9M8

