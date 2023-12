IND vs SA: આજે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાશે પ્રથમ T20

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકામાં છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં ત્રણ મેચની ટી-20 શ્રેણી, ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી અને બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવાની છે. ભારતના દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસની શરૂઆત ટી-20 શ્રેણીથી થશે. બંને ટીમો વચ્ચે આજે પ્રથમ T20 સાંજે 7.30 કલાકે રમાશે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ T20 ડરબનના કિંગ્સમીડ ખાતે રમાશે. આ મેદાન પર ઘણા મોટા સ્કોર જોવા મળતા નથી. પિચ પણ એકદમ ધીમી છે. આ મેચમાં ઝાકળની કોઈ અસર નહીં થાય. આવી સ્થિતિમાં ટોસ જીતનારી ટીમ પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કરી શકે છે.

