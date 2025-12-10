પ્રથમ ટી20 મેચમાં ભારતે આફ્રિકાને 101 રને હરાવ્યું

ભારતીય ટીમે ODI ફોર્મેટમાં T20 શ્રેણીમાં પ્રથમ મેચમાં જ દક્ષિણ આફ્રિકાને કચડી નાખ્યું. કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને 101 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું. ઈજાને કારણે બે મહિનાથી બહાર રહેલા સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ શાનદાર વાપસી કરી અને ઝડપી અડધી સદી ફટકારીને ટીમ ઈન્ડિયાને 175 રનમાં પહોંચાડી. પછી બોલરોના સંયુક્ત પ્રયાસને કારણે ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને ફક્ત 74 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. આ T20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો સૌથી ઓછો સ્કોર છે.

ટોસ હાર્યા પછી, ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 175 રન બનાવ્યા, પરંતુ ત્યાં પહોંચવું સરળ નહોતું કારણ કે ટોચના ક્રમના બેટ્સમેન મુક્તપણે સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. ટીમમાં પાછા ફરેલા શુભમન ગિલ પહેલી ઓવરમાં જ આઉટ થઈ ગયા હતા, જ્યારે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને અભિષેક શર્મા પણ લાંબો સમય ટકી શક્યા ન હતા. ટીમ ઈન્ડિયાએ માત્ર 78 રનમાં ચાર વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી અને પરિસ્થિતિ મુશ્કેલ બની રહી હતી.

પરંતુ હાર્દિક પંડ્યાએ ક્રીઝ પર આવતાની સાથે જ આક્રમક રમત શરૂ કરી અને ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્કોર ધીમે ધીમે ગતિ પકડવા લાગ્યો. હાર્દિકે ટૂંક સમયમાં જ માત્ર 25 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, જેનાથી ટીમ 175 રનના વિશાળ સ્કોર પર પહોંચી ગઈ. હાર્દિકે માત્ર 28 બોલમાં 59 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેમાં છ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે લુંગી ન્ગીડીએ ત્રણ વિકેટ લીધી.

ભારતની જેમ, દક્ષિણ આફ્રિકાની પણ શરૂઆત નબળી રહી, અર્શદીપ સિંહે પહેલી જ ઓવરમાં ક્વિન્ટન ડી કોકને આઉટ કર્યો, જ્યારે ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ પણ અર્શદીપના બોલ પર આઉટ થયા. એડન માર્કરામ અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે કેટલાક મોટા શોટ ફટકાર્યા, પરંતુ એકવાર અક્ષર પટેલે દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન માર્કરામને બોલ્ડ કર્યા પછી, વિકેટોનો ધીમે ધીમે પતન શરૂ થયો. ત્યારબાદ હાર્દિક પંડ્યા, વરુણ ચક્રવર્તી અને જસપ્રીત બુમરાહએ સંયુક્ત રીતે દક્ષિણ આફ્રિકાને માત્ર 74 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું.

ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી અર્શદીપ, બુમરાહ, અક્ષર અને વરુણ ચક્રવર્તીએ બે-બે વિકેટ લીધી. આફ્રિકન ટીમ માત્ર 12.3 ઓવરમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ દક્ષિણ આફ્રિકાનો T20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં સૌથી ઓછો સ્કોર છે. તેમનો અગાઉનો સૌથી ઓછો સ્કોર 87 હતો, જે 2022માં ભારત સામે પણ હતો. દરમિયાન, કટકમાં સતત બે T20 મેચ જીતનાર દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ તેની હેટ્રિક પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR