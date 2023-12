વિષ્ણુદેવ સાય છત્તીસગઢના નવા CM બનશે

ભાજપે છત્તીસગઢના સીએમ પદ માટેના નામની જાહેરાત કરી દીધી છે. વિષ્ણુદેવ સાયને રાજ્યની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. મોટો જુગાર રમતા ભાજપે એક આદિવાસી નેતાને રાજ્યનો ચહેરો બનાવ્યો છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે ભાજપના કેન્દ્રીય નેતૃત્વએ મુખ્યમંત્રી પદ માટે વિષ્ણુદેવ સાયના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આ રીતે તમામ અટકળોનો અંત આવી ગયો છે.

Vishnu Deo Sai, prominent tribal face of BJP, to be next Chief Minister of Chhattisgarh: Party sources

— Press Trust of India (@PTI_News) December 10, 2023