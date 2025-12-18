IND vs SA મેચ ધુમ્મસને કારણે રદ કરવામાં આવી

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ચોથી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ ગાઢ ધુમ્મસને કારણે રદ કરવામાં આવી છે. ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે ધુમ્મસને કારણે કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય T20 મેચ રદ કરવામાં આવી છે. ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 6:30 વાગ્યે સિક્કો ટોસ ઉછાળવાનો હતો, પરંતુ ધુમ્મસને કારણે, ટોસ પહેલા અડધો કલાક અને પછી એક કલાક માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યો. ટોસ મુલતવી રાખવામાં આવ્યો, અને અમ્પાયરોએ ત્રણ કલાક સુધી નિરીક્ષણ કર્યું. જોકે, આખરે મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. ભારતીય ટીમ પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે.
The fourth India-South Africa T20I is called off due to excessive fog.
— BCCI (@BCCI) December 17, 2025
T20 ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પહેલી વાર
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે ધુમ્મસને કારણે કોઈ મેચ રદ કરવામાં આવી હોય. ધુમ્મસને કારણે ક્યારેય કોઈ મેચ રદ કરવામાં આવી ન હતી. મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં ભારતીય ટીમ માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા. ઉપ-કપ્તાન શુભમન ગિલ ઈજાને કારણે ચોથી T20 મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો.
ટીમ ઈન્ડિયા 2-1થી આગળ
પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમ 2-1થી આગળ છે. ભારતીય ટીમે શ્રેણીની પહેલી મેચ જોરદાર રીતે જીતી હતી. જોકે, તેઓ બીજી મેચ હારી ગયા. સૂર્યા અને તેની ટીમે ધર્મશાલામાં ત્રીજી T20Iમાં જોરદાર વાપસી કરી, સાત વિકેટથી જીત મેળવી. શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ મેચ હવે 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.