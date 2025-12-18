આજથી દિલ્હીમાં કયા વાહનોને પ્રવેશ અને કયા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે?

દિલ્હીમાં પ્રદૂષણ સતત વધી રહ્યું છે. સરકાર સતર્ક છે અને તેણે અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા છે. 18 ડિસેમ્બરથી, BS-6 થી નીચેના વાહનોને દિલ્હીમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.
મંગળવારે, દિલ્હીના પર્યાવરણ મંત્રી મનજિંદર સિંહ સિરસાએ નવા પ્રતિબંધોની જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીની બહાર નોંધાયેલા BS-VI ધોરણોથી નીચેના તમામ વાહનોને પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ રહેશે. જો કે, બુધવારે જારી કરાયેલા એક જાહેરનામા અનુસાર, CNG અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોને પ્રતિબંધમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. બહારથી BS-6 થી નીચેના વાહનોને પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. પર્યાવરણ મંત્રી મનજિંદર સિંહ સિરસાએ મંગળવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીની બહારથી BS-VI થી નીચેના વાહનોને હવે દિલ્હીમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
ટ્રકો પર પહેલાથી જ પ્રતિબંધ છે, પરંતુ ખાનગી વાહનો પર પણ આગામી આદેશ સુધી પ્રતિબંધ છે… બહારથી દિલ્હીમાં આવતા કોઈપણ વાહન BS-VI કરતા ઓછા ન હોવા જોઈએ. જો BS-VI થી નીચેનું વાહન હોય, તો આવતીકાલે (17 ડિસેમ્બર) છૂટ છે. કાલથી શરૂ કરીને, આવા બધા વાહનો જપ્ત કરવામાં આવશે. દિલ્હીમાં નોંધાયેલ ન હોય તેવા કોઈપણ વાહન અથવા BS-VI થી નીચેના કોઈપણ વાહનને દિલ્હીમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં, અને જો મળી આવે તો તેને જપ્ત કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે ડીઝલ, પેટ્રોલ, CNG અથવા ઇંધણ ચલાવતા કોઈપણ વાહનને પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
પર્યાવરણ વિભાગે બુધવાર, 17 ડિસેમ્બરે એક સૂચના જારી કરી હતી, જેમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું હતું કે GRAP-4 દરમિયાન, દિલ્હીની બહાર નોંધાયેલા તમામ BS-VI વાહનોને પ્રવેશવાની મંજૂરી રહેશે નહીં. CNG અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોને મુક્તિ આપવામાં આવશે. જાહેર પરિવહન અને આવશ્યક સેવાઓ અથવા આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ વહન કરતા વાહનોને પણ મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
PUCC નિયમો CNG વાહનો પર પણ લાગુ થશે
દિલ્હી સરકારે પોતાના આદેશમાં એમ પણ જણાવ્યું છે કે દિલ્હીમાં પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ સર્ટિફિકેટ (PUCC) વગર કોઈપણ વાહનમાં ઈંધણ ભરવામાં આવશે નહીં. તમામ પેટ્રોલ, ડીઝલ અને CNG રિટેલ આઉટલેટ્સને ફક્ત PUCC વાળા વાહનોને જ ઈંધણ પૂરું પાડવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, દિલ્હીમાં પ્રદૂષણના ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને, GRAP 4 ના અમલીકરણ દરમિયાન દિલ્હીમાં અથવા બહાર રેતી, કાંકરી, સિમેન્ટ, ઈંટો, કોંક્રિટ અને કાટમાળનું પરિવહન પ્રતિબંધિત રહેશે. આ સામગ્રી વહન કરતા કોઈપણ વાહનને કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડશે.