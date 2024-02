WPL 2024: 23 ફેબ્રુઆરીથી ચોક્કા, છક્કાની રમઝટ

નવી દિલ્હીઃ મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2024નો પ્રારંભ 23 ફેબ્રુઆરીથી થશે. ક્રિકેટ ફેન્સને ટૂંક સમયમાં ચોક્કા અને છક્કાની રમઝટ જોવા મળશે. WPL ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ બેંગલુરુ અને દિલ્હીમાં રમાશે. આ ઉદઘાટન મેચ બેંગલુરુમાં અને ફાઇનલ મેચ 17 માર્ચે દિલ્હીમાં રમાશે.

WPLની પહેલી મેચ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સની વચ્ચે રમાશે. ગુજરાત જાયન્ટ્સે ઓસ્ટ્રેલિયાની બેથ મુનીને કેપ્ટન બનાવ્યો છે. મુનીને 23 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થતી મહિલા પ્રીમિયર લીગના બીજા સેશનથી પહેલાં ફરી એક વાર ગુજરાત જાયન્ટ્સનું નેતૃત્વ સોંપવામાં આવ્યું છે. જાયન્ટ્સના માઇકલ ક્લિંગરને કોચ બનાવવામાં આવ્યો છે.

