વિરાટ કોહલીએ સચિનનો રેકોર્ડ તોડી ઇતિહાસ રચ્યો

નવી દિલ્હીઃ ટીમ ઇન્ડિયાનો ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદીના રેકોર્ડની નજીક પહોંચી રહ્યો છે, જે હાલ સચિન તેંડુલકરનો છે. કોહલી છેલ્લી ચાર ઇનિંગ્સમાં ત્રણ વનડે સહિત મેચમાં સદી બનાવવામાં સફળ રહ્યો છે. તેણે ગઈ કાલે શ્રીલંકા સામે 166 રનની નોટઆઉટ ઇનિંગ્સ રમી હતી.

કોહલીએ અત્યાર સુધી 46 વનડે સદી ફટકારી છે અને તેન્ડુલકરે 49 સદીના રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. જેનાથી કોહલી ત્રણ સદી દૂર છે. તે શ્રીલંકા સામેની સિરીઝમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મેળવ્યો હતો. કોહલીએ જણાવ્યું હતું કે તેની માનસિકતા ટીમને મજબૂત કરવામાં છે. તેણે ગઈ કાલની મેચમાં 110 બોલમાં 13 ચોક્કા અને આઠ છક્કાની મદદથી 166 રન બનાવ્યા હતા. શ્રીલંકાની સામે તેણે 10 સદી ફટકારી હતી. તેણે ગઈ કાલની મેચમાં છેલ્લી 10 ઓવરોમાં 116 રનોમાંથી 84 રન બનાવ્યા હતા. તેણે શુભમન ગિલની સાથે 131 રનની ભાગીદારી કરી હતી. જેની મદદથી ભારતે ગઈ કાલે શ્રીલંકા સામે 390 રનનો વિશાળ સ્કોર ઊભો કર્યો હતો. તેણે ગૌહાટી અને તિરુવંનતપુરમમાં સદી ફટકારી હતી.

2️⃣8️⃣3️⃣ runs in three matches with a top-score of 1️⃣6️⃣6️⃣* 👌👌

Congratulations to @imVkohli on winning the Player of the Series award 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/q4nA9Ff9Q2#INDvSL | @mastercardindia pic.twitter.com/WIlPU9sJYp

— BCCI (@BCCI) January 15, 2023