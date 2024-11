ઓલિમ્પિક ગેમ્સના આયોજનની તૈયારીઃ IOAએ કર્યો દાવો

નવી દિલ્હીઃ ભારત સરકાર 2036ના ઓલિમ્પિકની યજમાની માટે કટિબદ્ધ છે. ભારતે 2036માં યોજાનારી ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવાનો દાવો રજૂ કર્યો છે. ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘે (IOA)એ વર્ષ 2036ના ઓલિમ્પિક ગેમ્સની યજમાની માટે IOCને એક પત્ર મોકલ્યો છે.

વર્ષ 2028નો ઓલિમ્પિક લોસ એન્જલસમાં યોજાશે. જ્યારે 2032નો ઓલિમ્પિક ઓસ્ટ્રેલિયાના બ્રિસબેનમાં યોજાવાનો છે. જો ભારતને 2036ના ઓલિમ્પિક્સની યજમાની મળી જાય તો આ ગેમ્સમાં અમદાવાદમાં રમાય તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. અમદાવાદમાં મોટા પાયે તૈયારી શરૂ કરવામાં આવી છે.ગયા વર્ષે મુંબઈએ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિના 141માં સેશનની યજમાની કરી હતી. આ ફેસ્ટિવલના ઉદઘાટન સત્રમાં PM નરેન્દ્ર મોદીએ 2036 ઓલિમ્પિક ગેમ્સનું આયોજન કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.

India’s Bid for 2036 Olympics- Prime Minister Narendra Modi’s vision to host the 2036 Olympics and Paralympics has advanced as the Indian Olympic Association formally submitted a Letter of Intent to the IOC on October 1, 2024 : Sources pic.twitter.com/IB3TwCXxKx

— IANS (@ians_india) November 5, 2024