ત્રીજી ટેસ્ટમાં પણ ભારતની શરમજનક હાર, ન્યૂઝીલેન્ડે 3-0થી સિરીઝ જીતી

ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે મુંબઈમાં ભારતને કારમી હાર આપી છે. તેઓએ ત્રીજી ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાને 25 રનથી હરાવ્યું અને શ્રેણી 3-0થી જીતી લીધી. બીજી તરફ ભારતીય ટીમને 24 વર્ષ બાદ ઘરઆંગણે ક્લીન સ્વીપ મળ્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડે બીજા દાવમાં 147 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો, જેને ટીમ ઈન્ડિયા પીછો કરી શકી નહોતી. વાનખેડેમાં એજાઝ પટેલ અને ગ્લેન ફિલિપ્સની ખતરનાક બોલિંગ સામે કોઈપણ ભારતીય બેટ્સમેન ટકી શક્યો નહોતો. આખી ટીમ માત્ર 121 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી.

#TeamIndia came close to the target but it’s New Zealand who win the Third Test by 25 runs.

બેટિંગ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ

ટીમ ઈન્ડિયાની બેટિંગ સામાન્ય રીતે તેની સૌથી મજબૂત બાજુ માનવામાં આવે છે. પરંતુ મુંબઈ ટેસ્ટની બીજી ઈનિંગમાં 147 રનનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમ માટે આ સૌથી નબળી કડી સાબિત થઈ. ઋષભ પંતની 64 રનની ઈનિંગ સિવાય કોઈ બેટ્સમેન ક્રિઝ પર ટકી શક્યો નહોતો. તમને જણાવી દઈએ કે 11 માંથી માત્ર 3 બેટ્સમેન ડબલ ફિગર સુધી પહોંચી શક્યા હતા. એટલે કે 8 બેટ્સમેનોએ 10થી ઓછા રન બનાવ્યા. એજાઝ પટેલ અને ગ્લેન ફિલિપ્સની સ્પિન સામે આખી ટીમ ભાંગી પડી હતી.

It’s a rumble for the top two World Test Championship spots after New Zealand’s historic series win over India 👀

How #WTC25 is shaping up ⬇ https://t.co/vQt9jQ8UlX

— ICC (@ICC) November 3, 2024