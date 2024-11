ટીમ ઈન્ડિયાની 3-0થી હાર બાદ ગુસ્સે થયો કેપ્ટન રોહિત

ભારતીય ટીમ તેના જ ઘરમાં ટેસ્ટ શ્રેણી 3-0થી હારી ગઈ છે. 24 વર્ષમાં પ્રથમ વખત કોઈ મુલાકાતી ટીમે ભારતને તેની જ ધરતી પર ટેસ્ટ શ્રેણીમાં વ્હાઈટવોશ કર્યું છે. ટીમ ઈન્ડિયાને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે મુંબઈ ટેસ્ટમાં 25 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ સાથે ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતીય ટીમને તેની જ ધરતી પર ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 3-0થી વ્હાઇટવોશ કરી દીધો છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાની 3-0થી હાર બાદ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા ગુસ્સે છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ટીમ ઈન્ડિયાની આવી હારથી કેપ્ટન રોહિત શર્મા ઘણો નારાજ છે.

#TeamIndia came close to the target but it’s New Zealand who win the Third Test by 25 runs.

Scorecard – https://t.co/KNIvTEyxU7#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/4BoVWm5HQP

— BCCI (@BCCI) November 3, 2024