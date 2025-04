IPL મેચમાં ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી બાંધીને મેદાનમાં ઉતર્યા

IPL માં આજે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે મુકાબલો થઈ રહ્યો છે. પરંતુ આ મેચમાં ખેલાડીઓ અને અમ્પાયરો કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. આ નિર્ણય પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ લેવામાં આવ્યો છે. પહેલગામમાં માર્યા ગયેલા લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ મેચમાં ટોસ જીત્યા બાદ હાર્દિક પંડ્યાએ પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

🚨 Toss 🚨 @mipaltan elected to field against @SunRisers. #MI captain Hardik Pandya and #SRH captain Pat Cummins condemn the gruesome Pahalgam terror attack and pay homage to the victims. #TATAIPL | #SRHvMI pic.twitter.com/qfgPeWpmIF

— IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2025