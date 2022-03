ઓલ ઇંગ્લેન્ડ બેડમિન્ટનની ફાઇનલમાં લક્ષ્ય સેન હાર્યો

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય બેડમિન્ટન ખેલાડી લક્ષ્ય સેનને ઓલ ઇન્ગલેન્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. શનિવારે રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં ટોચના વિજેતા અને ડેન્માર્કના વિક્ટર એક્સેલસેનથી 21-10,21-15,થી હારી ગયો હતો. બંને ખેલાડીઓ વચ્ચેની આ ફાઇનલ મેચ 53 મિનિટ સુધી ચાલી હતી. પુલેલા ગોપીચંદ 2001માં એવોર્ડ જીતનાર અંતિમ ભારતીય હતો.

જોકે આ પહેલાં એક્સેલસેન ગયા સપ્તાહે જર્મન ઓપનની સેમી ફાઇનલમાં ટ્રેનિંગ પાર્ટનરથી હારી ગયો હતો, જેથી આ ફાઇનલ મેચમાં તેણે બદલો લીધો હતો.

આ ફાઇનલ મેચમાં હારથી નિરાશ થયેલા લક્ષ્યે કહ્યું હતું કે મેં ફાઇનલ મેચમાં વ્યૂહરચના બનાવી હતી, પણ એક્સેલસેન ઘણું નક્કર રહ્યો હતો. પહેલી ગેમમાં મેં બહુ ભૂલો કરી હતી અને બીજી મેચમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું, પણ તેણે પણ શ્રેષ્ઠ દેખાવ કર્યો હતો. તે બહુ સારું રમ્યો હતો.

Proud of you @lakshya_sen! You’ve shown remarkable grit and tenacity. You put up a spirited fight. Best wishes for your future endeavours. I am confident you will keep scaling new heights of success.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 20, 2022