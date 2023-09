ભારતીય ટીમ વિશ્વ ક્રિકેટના ત્રણે ફોર્મેટમાં નંબર વન

નવી દિલ્હીઃ ટીમ ઇન્ડિયાએ ગઈ કાલની મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવી ઇતિહાસ રચ્યો હતો. કે. એલ રાહુલના નેતૃત્વ હેઠળ ટીમ ઇન્ડિયાનો ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પાંચ વિકેટે વિજય થયો હતો. ગઈ કાલે મોહાલીમાં ભારતીય ટીમને 27 વર્ષ બાદ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે જીત મળી હતી. આ પહેલાં નવંબર, 1996માં ટીમ ઇન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું.

ટીમ ઇન્ડિયા ICC ODI ટીમ રેન્કિંગમાં નંબર-1 પર આવી ગઈ છે. ટીમે પાકિસ્તાનને પાછળ છોડીને વન-ડેમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું હતું. વન-ડેમાં નંબર-1 બનવાની સાથે જ ટીમ ઇન્ડિયા ત્રણેય ફોર્મેટમાં નંબર-1 બની ગઈ. ટીમ ટેસ્ટ અને T20માં પહેલેથી જ નંબર-1 પર છે. વિશ્વ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ટીમ ઇન્ડિયા આવો કમાલ કરનાર બીજી ટીમ બની છે.

No. 1 Test team ☑️ No. 1 ODI team ☑️ No. 1 T20I team ☑️ #TeamIndia reigns supreme across all formats 👏👏 pic.twitter.com/rB5rUqK8iH

ટીમ ઈન્ડિયા આવું પરાક્રમ કરનાર એશિયામાં પહેલી ટીમ બની ગઈ છે. ઓવરઓલ ભારત ત્રણેય ફોર્મેટમાં નંબર-1 બનનાર માત્ર બીજી ટીમ બની છે. ભારત પહેલાં દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ ઓગસ્ટ 2012માં ગ્રીમ સ્મિથની આગેવાનીમાં ત્રણેય ફોર્મેટમાં નંબર-1 બની હતી.

ભારત સામેની શ્રેણીની છેલ્લી 2 વન-ડે મેચ જીત્યા બાદ પણ ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ હવે નંબર-1 પર આવી શકશે નહીં. પરંતુ જો તે બંને વન-ડે જીતી જાય તો ભારત નંબર-2 અને પાકિસ્તાનની ટીમ નંબર-1 પર પહોંચી જશે.

