મુંબઈ ઈન્ડિયનની કેપ્ટનશીપ સંભાળશે હાર્દિક પંડ્યા! IPLની પોસ્ટે કર્યો ખુલ્લાસો

IPL 2025 શરૂ થવાને ગણતરીના દિવસો બાકી છે. 22 માર્ચના રોડ પહેલી મેચ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાશે. આ વચ્ચે IPLની સીઝન પહેવા જ મુંબઈની કેપ્ટનશીપને લઈ મોટા સંકેતો મળ્યા છે. મુંબઈ ફ્રેન્ચાઇઝીએ ગત સિઝનમાં રોહિત શર્માને કેપ્ટનશિપ પરથી હટાવી દીધા હતા. તેની જગ્યાએ હાર્દિક પંડ્યાને કેપ્ટનશિપની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જયારે હવે IPLએ X પર એક ફોટો શેર કર્યો છે જેમાં દરેક ટીમના કેપ્ટનને લઈને સસ્પેન્સનો લગભગ અંત આવ્યો છે.

It’s the talk of the town! 🤩

We are only 5⃣ days away from the start of #TATAIPL 2025 🥳

Which contest excites you the most? 🤔 pic.twitter.com/rii79EpQwt

— IndianPremierLeague (@IPL) March 17, 2025