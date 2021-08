નીરજ ચોપડાને ગોલ્ડ, બજરંગ પુનિયાને બ્રોન્ઝ મેડલ

ટોક્યોઃ જેવલિન થ્રો ફાઇનલમાં ભારતના ભાલાફેંક એથ્લીટ નીરજ ચોપડાએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. ઓલિમ્પિક ગેમ્સમાં આવી આક્રમક કરવાવાળો નીરજ બીજો ભારતીય બન્યો છે. નીરજે પહેલા થ્રોમાં 87.03 મીટર દૂર ભાલો ફેંક્યો છે. નીરજથી બધાને મેડલની આશા હતી. બીજી બાજુ જર્મનીના જોહાનસ વેટ્ટરે પહેલા પ્રયાસમાં 82.52 મીટરનો થ્રો કર્યો હતો. પાકિસ્તાનના અરશદ નદીમે પહેલા પ્રયાસમાં 82.40 મીટર ભાલો ફેંક્યો હતો. જોકે નીરજ ટોપ પર છે.

ઓલિમ્પિકના ઇતિહાસમાં કોઈ ભારતીય ટ્રેક અને ફીલ્ડ એથ્લેટિક્સમાં મેડલ નથી જીત્યો.

Neeraj Chopra: 5th attempt: Foul 4th attempt: Foul 3rd attempt: 76.79m 2nd attempt: 87.58m 1st attempt: 87.03m After 5 rounds, Neeraj leading the fray. Final attempt left. #Tokyo2020withIndia_AllSports

જાપાનમાં થઈ રહેલી ઓલિમ્પિક ગેમ્સમાં ભારતને કુસ્તીમાં બીજો મેડલ મળ્યો છે. પહેલવાન બજરંગ પુનિયાએ પુરુષોના 65 કિલોગ્રામ ફ્રીસ્ટાઇલ કુસ્તીમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો છે. તેણે કજાકિસ્તાનના દૌલેટ નિયાજબેકોવને 8-0થી હરાવ્યો છે. આ ભારતનો કુસ્તીમાં બીજો અને વર્તમાન ઓલિમ્પિકમાં કુલ સાતમો મેડલ છે.

