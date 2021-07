માસ્ક નહીં પહેરીને બુમરાહે કોરોનાની ગાઇડલાઇનનો ભંગ કર્યો

લંડનઃ એક તરફ કોરોના સંક્રમણને લીધે પૂરી ઇંગ્લિશ ક્રિકેટ ટીમ બદલવી પડી હતી. પાકિસ્તાનની સામે વનડે સિરીઝ રમવા માટે 11 ખેલાડીઓ મુશ્કેલથી મળી રહ્યા છે. બીજી બાજુ યુકેમાં જ હાજર ભારતીય ક્રિકેટર્સ કોવિડ-19 પ્રોટોકોલના લીરેલીરા ઉડાડી રહ્યા હતા. ઇંગ્લેન્ડની સામે ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલાં મળેલી રજામાં બુમરાહે માસ્ક પણ લગાવવો જરૂરી નહીં લાગ્યો.

ભારતીય સમયનુસાર મંગળવારે મોડી રાત્રે યુરો કપની સેમી ફાઇનલ રમાઈ હતી. જ્યાં ઇટાલીએ સ્પેનને પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. અંતિમ-4ના આ પહેલા મુકાબલાને જોવા માટે જસપ્રીત બુમરાહ ઐતિહાસિક વેમ્બલી સ્ટેડિયમમાં હાજર હતો. હજારોની ભીડની વચ્ચે રમાઈ રહેલી મેચ દરમ્યાન ભારતીય ક્રિકેટરે પત્ની સાથે એક ફોટો શેર કર્યો હતો, જેમાં આ કપલ વિના માસ્કે ફરતો દેખાયો હતો.

અશ્વિન અને શાસ્ત્રીએ પણ માસ્ક નહોતા પહેર્યા

Great to be back on a sunny day at @Wimbledon. Great tradition. Centre court beckons in a bit 🙌🏻 pic.twitter.com/tZ1PCIzhQr

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) July 1, 2021