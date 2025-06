નીરજ ચોપરા બન્યો વર્લ્ડ નંબર-1

ભારતનો ગોલ્ડન બોય નીરજ ચોપરા ફરી એકવાર મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તે વિશ્વનો નંબર-1 ભાલા ફેંકનાર બન્યો છે. તેણે ગ્રેનાડાના એન્ડરસન પીટર્સને પાછળ છોડીને આ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. પાકિસ્તાનનો અરશદ નદીમ ભાલા ફેંકના વર્લ્ડ રેન્કિંગમાં ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ભારતના સ્ટાર ખેલાડી નીરજ ચોપરાના ૧૪૪૫ પોઈન્ટ છે, જ્યારે પીટર્સ તેનાથી ૧૪ પોઈન્ટ પાછળ છે. તેના ૧૪૩૧ પોઈન્ટ છે. જર્મનીનો જુલિયન વેબર ૧૪૦૭ પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. જ્યારે અરશદ નદીમ ૧૩૭૦ પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. નીરજ ચોપરાએ આ વર્ષે ખૂબ જ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, જેના કારણે તેણે આ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે.

