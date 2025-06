નીરજ ચોપરાએ ઓસ્ટ્રાવા ગોલ્ડન સ્પાઈકમાં જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ

ઓસ્ટ્રાવાઃ દેશના ગોલ્ડન બોય નીરજ ચોપરાએ ચેક ગણરાજ્યમાં યોજાયેલી ઓસ્ટ્રાવા ગોલ્ડન સ્પાઈક ટુર્નામેન્ટમાં સોનાનો મેડલ જીતીને દેશનું નામ ફરી વાર આંતરરાષ્ટ્રીય જેવલિન સ્પર્ધામાં દેશનું નામ રોશન કર્યું છે. નીરજે ત્રીજા રાઉન્ડમાં 85.29 મીટરનું થ્રો કર્યો હતો, જેને અન્ય કોઈ પણ એથ્લેટ પાર કરી શક્યો નહીં. દક્ષિણ આફ્રિકાના ડોવ સ્મિથે બીજા રાઉન્ડમાં 84.12 મીટરનો ભાલા ફેંક્યો હતો, જે તેમના તમામ છ રાઉન્ડમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન રહ્યું હતું અને તે બીજા ક્રમે રહ્યા. ગ્રેનેડાના પીટર એન્ડરસને તેમના પ્રથમ પ્રયાસમાં 83.63 મીટરનો ભાલો ફેંક્યો અને આ તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન રહ્યું, જેને આધારે તે ત્રીજા સ્થાને રહ્યો હતો.

નીરજ ચોપરાએ અગાઉ 2018માં ઓસ્ટ્રાવામાં આયોજિત IAAF કોન્ટિનેન્ટલ કપમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં તેમણે 80.24 મીટરનો થ્રો કરીને છઠ્ઠું સ્થાન મેળવ્યું હતું. જોકે ઓસ્ટ્રાવા ગોલ્ડન સ્પાઈકમાં આ તેમની પહેલી હાજરી હતી. નીરજ ચોપરાએ ઇવેન્ટનો અંત ફાઉલ થ્રો સાથે કર્યો હતો, છતાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ચોપરા તેમના પ્રદર્શનથી ખુશ હશે, કારણ કે પેરિસ ડાયમંડ લીગ પછી તેમણે સતત બીજી ઇવેન્ટ જીતી છે. આ સીઝનની તેમની પાંચમી સ્પર્ધા હતી. તેમણે વર્ષની શરૂઆત દક્ષિણ આફ્રિકાના પોટચેફસ્ટ્રૂમમાં આયોજિત ઇન્વિટેશનલ મીટથી કરી હતી, જેમાં તેમણે 84.52 મીટરના થ્રો સાથે વિજય મેળવ્યો હતો.

CHAMPION, AGAIN!

🥇 Neeraj Chopra wins gold at the Ostrava Golden Spike with a best throw of 85.29m, extending his incredible streak of top finishes.

The javelin G.O.A.T continues to dominate the field! 🇮🇳#NeerajChopra #IndianAthletics #GoldenArm #GameOn… pic.twitter.com/UnOc1ieZms

