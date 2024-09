બંગલાદેશ બે વિકેટે 26 રનઃ ભારતીય બોલરો પર બધાની નજર

કાનપુરઃ ભારત અને બંગલાદેશની વચ્ચે બે મેચોની ટેસ્ટ સિરીઝની બીજી મેચ ગ્રીનપાર્કમાં રમાઈ રહી છે. કાનપુરમાં વરસાદને કારણે પહેલાં માત્ર 35 ઓવરની જ રમત થઈ શકી હતી. અત્યાર સુધી 235 ઓવરની રમત બરબાદ થઈ ચૂકી છે. બંગલાદેશે ચોથા દિવસની રમતના અંતે બે વિકેટ ગુમાવીને 26 રન બનાવ્યા હતા. હવે પાંચમા દિવસે ભારતીય બોલરો પર બધાની નજર છે.

કાનપુર ટેસ્ટના ચોથા દિવસે બંગલાદેશની ટીમ 233 રન પર આઉટ થઈ હતી. મોમિનૂલ હકે નોટઆઉટ 107 રન બનાવ્યા હતા. નજમૂલ હસન શાંતોએ 31, શાદમાન ઇસ્લામે 24 અને મેહદી હસને 20 રન બનાવ્યા હતા. ભારત વતી જસપ્રીત બુમરાહે ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. આકાશદીપ, મોહમ્મદ સિરાજ અને રવિચંદ્રન અશ્વિનને 2-2 વિકેટ મળી હતી. જાડેજાએ એક વિકેટ લીધી હતી.

That’s Stumps on Day 4 in Kanpur!

Stage set for an action-packed final day of Test cricket ⏳

Bangladesh 26/2 in the 2nd innings, trail by 26 runs.

Scorecard – https://t.co/JBVX2gz6EN#INDvBAN | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/bbpsdI2jaJ

— BCCI (@BCCI) September 30, 2024